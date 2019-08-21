稱有出浴照勒索兩夜情人1萬　無業漢判囚8月　官斥如謀殺對方靈魂

患有抑鬱症的無業漢去年透過微信結識已婚婦，兩人兩度性交。無業漢事後要脅女方借出一萬元，否則將她的出浴裸照在網上公開及告知其丈夫。被告今（21日）於九龍城裁判法院被裁定勒索罪名成立，裁判官指被告以受藥物影響為由犯案，直斥「全是謊話」，又指勒索讓事主活在惶恐之中，為「謀殺其靈魂」，故判被告監禁8個月。

被告劉啟邦在九龍城法院定勒索罪成。（資料圖片）

被告劉啟邦，37歲，被控一項勒索罪。控罪指，被告於去年12月28至31日期間，向女事主X勒索1萬元。控方案情透露，被告以X的浴照及裸照勒索。

事主與被告共渡平安夜與聖誕

案情指，X與被告去年透過微信相識，兩人在平安夜（24日）及聖誕節（25日）到被告住所性交。其後被告去了澳門，X聯絡被告不果，一怒之下與他斷絕來往，被告即恐嚇將X的出浴裸照放上網，及告知其丈夫，並向她勒索一萬元。

被告稱要事主家破人亡

裁判官陳慧敏裁決時稱，X誠實作供，盤問下沒有動搖。她在庭上稱被告要她家破人亡、被告由向她借一萬元，減至3000元甚至100元都接受，該些證供均未有出現在書面記錄，但陳官稱有分歧屬正常，亦不影響證供可信性。

被告稱自己受藥物影響才犯案，陳官稱「全是謊話」，醫生稱一般副作用為失眠、作嘔等，事發當日未有評估被告情況，因此不能一概而論。不過被告在盤問期間，口供反覆多變，更反指X向他借錢。

若只是借錢不需訛稱有出浴照

陳官又指，如被告只向X借錢，不需訛稱拍下她的衣物及出浴照，又稱向她丈夫揭發事件，指其目的是為了讓X害怕及緊張，裁被告勒索罪名成立。她指X在審訊過程中重複不快回憶，讓她活在惶恐之中，等同「謀殺其靈魂」。她稱判刑必須具阻嚇性，緩刑不適用於此案，亦未有減刑因素，故判被告監禁8個月。

案件編號：KCCC5/2019