【遊台注意】熱帶低氣壓正形成　料周末逼近台灣　或有強風暴雨

撰文：張嘉敏
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本港近日天氣炎熱，更不時有驟雨。根據天文台預測，周末天氣將持續酷熱，當中周六（24日）的最高氣溫更高達攝氏34度。天文台同時指，有低壓區於菲律賓以東逐漸增強，料週末期間影響台灣一帶。
同時，按歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）及美國全球預報系統（GFS）亦預測，該氣旋或於周末期間逼近台灣。
天文台發酷熱天氣警告。（資料圖片）
天文台於今日（21日）中午12時20分發出酷熱天氣警告，預測下午天氣酷熱，部分地區有驟雨，晚上則大致多雲。至於周四（22日）亦部分時間有陽光，隨後一兩日大致天晴、酷熱。
周六氣溫高至34度
至於本港情況，根據天文台的九天天氣預測，本港於未來兩三日天氣將逐步上升，當中周六的最高氣溫高達攝氏34度，預測當日大致天晴、酷熱及有煙霞，局部地區有驟雨及雷暴。而下周日（25日）起氣溫將稍為下降，周日的最高氣溫為攝氏31度，惟當日大致多雲、間中有驟雨及幾陣雷暴。
天文台指，位於南海北部的低壓槽將會減弱，廣東沿岸地區未來兩三日普遍晴朗。
料低壓區形成週末影響台灣 廣東天氣酷熱
同時，菲律賓以東的低壓區會逐漸發展，預料橫過西北太平洋及在週末期間影響台灣一帶，而受其外圍下沉氣流影響，廣東天氣酷熱。
天文台預測，周末氣溫持續炎熱。（天文台網頁截圖）
台灣周末或有強風暴雨
事實上，根據台灣氣象局資料，一股熱帶性低氣壓現時正於菲律賓周邊地區，氣象局估計最快於今日（21日）或明日（22日）增強為颱風，按照現時路徑推測，若形成颱風有機會撲向台灣，不排除於周末期間為台灣帶來強風豪雨。
根據Windy氣象網站，歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）及美國全球預報系統（GFS）亦預測，該熱帶形低氣壓預料將於周六接近台灣地區。