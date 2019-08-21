【遊台注意】熱帶低氣壓正形成　料周末逼近台灣　或有強風暴雨

本港近日天氣炎熱，更不時有驟雨。根據天文台預測，周末天氣將持續酷熱，當中周六（24日）的最高氣溫更高達攝氏34度。天文台同時指，有低壓區於菲律賓以東逐漸增強，料週末期間影響台灣一帶。

同時，按歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）及美國全球預報系統（GFS）亦預測，該氣旋或於周末期間逼近台灣。