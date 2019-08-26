醫護集會抗議警暴問題　瑪麗醫院李國維：醫院不是討論政治之地

反對《逃犯條例》修訂的爭議不斷，警察被指使用過度武力濫捕示威者，並懷疑因發射布袋彈導致一名女示威者的右眼重創，多間公立醫院亦有集會抗議及「罷工不罷醫」等行動。瑪麗醫院副行政總監李國維日前接受訪問時表示，醫院不是討論政治的地方，希望醫護人員在工作時間內恪守本分，盡力救治所有病患。他指出在醫院集會可能阻礙醫院急診或日常的運作，亦可能造成病人的陰影，覺得集會不是醫護人員理想的做法。

瑪麗醫院副院長李國維受訪時表示，「醫院不是談政治的地方」，醫護人員只是負責醫治病人，不論其背景或立場。他講述自己在倫敦交流時參觀倫敦大學醫學院時，觀察到醫院從上空看下來時是十字型，讓空軍不要炸毀救護的地方，指出醫院不應該是解決政治問題的地方。

醫院集會令公眾覺得醫院抱政治立場 亦不是醫院管理層樂見

他續指，醫護人員可以有各自的立場，但在醫院集會是非常不適合。他指出醫院有很多急症，很多救護車輛要運送病人，在道路狹窄的瑪麗醫院集會就更不合適，緊急情況下會阻礙醫院運作。再加上在醫院集會可能令公眾覺得醫院抱有政治立場，亦不是醫院管理層所樂見，亦有不同立場的人會因而對醫院失去信心。

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醫護人員戴黑色口罩或黑絲帶 可能令某些病人有陰影

對於有醫護人員戴黑色口罩或黑絲帶抗議，李國維表示尊重他們的立場，但指該做法可能令某些病人有陰影。他指出，醫院要令病人感到安心，病人不應因疾病以外因素而不安，他重申，醫護人員可以在醫院以外的地方表達自己的訴求，例如在網上平台發言。但醫護人員在工作時間就應該盡自己的本份，正如醫護集會上要求警方盡責，醫護自己在工作時間也應該盡醫護的本份救治病人。

李國維又指醫管局及醫院現在對醫護集會抗議的處理手法較低調，不希望引起情緒反彈，造成更大的紛爭，他希望醫護人員「做專業以內的事時，將其他事放下。」

辦公時間以外有自由去做人道救援工作

對於有醫護人員到示威現場擔任人道救援工作，他表示在醫護人員在工作時間以外，以自己擅長的技能去幫助別人的做法沒有問題。李國維指醫護「有能力便做（救援工作）」，辦公時間以外有自由去做。

亂上加亂對香港未必是最好的做法

但李國維重申尤其在香港現時特別的政治環境下，作為醫護應該避免在工作場所就政治立場表態，亂上加亂對香港未必是最好的做法，應該尋找適當的場所去溝通。他以南非種族歧視的例子，指出再紛亂的鬥爭都可以安定下來，更何況是香港，不需弄得滿目瘡痍。

李國維在瑪麗醫院血液幹細胞移植中心工作。他指出早前機場示威期間，從外國運來港的骨髓差點受阻，最後要特別安排車輛運送骨髓到醫院。他希望示威者反思，爭取權益是否等於破壞所有東西，希望不同立場的人都能放下身段去討論，尋求解決的方法。