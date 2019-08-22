廣林苑開槍案開審　母子口角報警　子突變激動涉搶槍傷警員

去年沙田發生搶警槍並開槍事件，31歲男子和母親口角，並提到要母親賣樓套現，母親後來報警，警員到場後，男子卻變得激動，期間疑搶走一名警員的配槍，並開了3槍，射中男警的右手肘、右大腿及右小腿。男子隨即被制服，並被控，案件今（22日）在高等法院開審。

廣林苑今早發生搶槍事件，疑犯在醫院被蒙頭帶走。 （梁銘康攝）

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被告陳俊鍵，31歲，否認意圖抗拒合法拘捕而射擊，及使用槍械意圖抗拒合法逮捕共兩罪，控罪指他於去年3月15日，在沙田廣林苑茂林閣19樓的走廊，意圖抗拒合法拘捕而向警員林煥欣身射擊。此外，被告亦被指在同日同地，使用一枝警用左輪手槍。

警員到場時被告滿身酒氣

控方案情指，被告和母親同住涉案沙田廣林苑茂林閣單位。被告兩名朋友於去年3月14日晚上到涉案單位，和被告飲啤酒。期間，被告母親返到家中，和被告口角，被告要求母親賣樓套現。

被告兩名朋友於翌日清晨1時許離開，但被告和母親仍繼續爭執，母親最終於清晨5時許遂報警求助。一男一女警員先到場，當時被告滿身酒氣。母親之後離開單位，在走廊接受該兩名警員查問。

被告一手被扣上手銬另一手搶槍

沙展陳卓佳，以及兩名男警林煥欣和湯俊豪在6時許抵達，惟身處走廊的被告情緒激動，並推撞警員。而沙展要求兩名男警制服被告，被告激烈反抗。在混亂間，他的右手被扣上手銬，左手則把林的佩槍從槍袋拔出，在未完全拔出槍袋下，並開了兩槍，一槍射中林的右手手肘，另一槍則射中林的右大腿，但再穿過右小腿。

被告之後再開一槍，但未有射中任何人。而他亦隨即被制服，被扣上手銬。被告被捕後，錄影會面中道出不同版本，但都未有提出開槍一事。

案件編號：HCCC1/2019