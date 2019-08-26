【逃犯條例】網民號召9月1日「和你飛2.0」　民陣831遊行至中聯辦

反修例運動由6月持續至今，仍未有平息跡象。8月底至9月初仍有多場抗爭行動，包括本周六（31日）民陣舉行「人大831落閘五周年」遊行，以及10間大學學生會號召9月2日的罷課集會等。 另外，網民最新號召下周日（9月1日）發起「和你飛2.0」，到機場抗爭及表達訴求，更聲稱是「無限期」行動。

（Telegram群組圖片）

8月28日 圍堵國泰城

港龍空勤人員協會主席施安娜被國泰港龍航空解僱，並估計是「以言入罪」。職工盟原定今日（26日）發起「圍堵國泰城」行動，惟警方口頭表示拒絕發出不反對通知書，及後決定改期至周三（28日），集會安排稍後公布。

職工盟昨日表示，集會申請至昨午仍沒有任何答覆，又強調法院的禁制令針對機場運作，國泰出現解僱潮，工會和員工有權抗議國泰以言入罪，禁制令不應限制員工和平集會權利。

施安娜在上周五（23日）公布被港龍解僱，淚灑記招。（資料圖片 / 羅君豪攝）

8月28日 反送中#metoo集會

由「平等機會婦女聯席」主辦，集會時間為，期望透過集會「追究警察性暴力 捍衛香港人尊嚴」。集會時間為8月28日晚上8時至9時半，集會地點為中環遮打花園，不反對通知書仍待警方確認。

平等機會婦女聯席於1996年成立，成員團體包括：關注婦女性暴力協會、青鳥、香港女障協進會、香港婦女中心協會、香港婦女基督徒協會、香港婦女勞工協會、香港職工會聯盟婦女事務委員會、新婦女協進會。

民陣發起「人大831落閘五周年」遊行（民陣圖片）

8月31日 「人大831落閘五周年」民陣遊行

繼8月18日「流水式」集會後，民陣本周六（31日）再度發起遊行，計劃當日下午2時30分集結，3時起步，由中環遮打花園遊行至中聯辦。民陣已向警方申請不反對通知書。

民陣期望在「人大831落閘」五周年的標誌性日子，發起集結及重申五大訴求，要求撤回人大831方案，釋放所有支持香港民主運動的在囚人士。

有連登網民號召9月1日起「和你飛2.0」，無限期在機場集會。（Telegram群組圖片）

9月1日 和你飛2.0

有連登網民號召9月1日起「無限期」在機場集會，促請政府回應五大訴求，但未有提及會否向警方申請不反對通知書。機管局早前獲批延長臨時禁制令，禁止進入機場客運大樓進行示威集會，限制進入大樓。機管局又指，阻塞往來機場的道路，或可能構成非法地及有意圖地故意阻礙或干擾機場的正常使用的行為，同有可能違反禁制令。

大專院校學生會於9月2日起發起學界大罷課，計劃當天於中大百萬大道舉行罷課集會。（羅君豪攝）

9月2日 大專學界「罷課不罷學」集會

10間大專院校學生會計劃9月2日開學日發起兩星期「罷課不罷學」行動，當日下午3點半將於香港中大百萬大道舉行罷課集會。港大學生會署理會長黃程鋒指現時正與各個中學生罷課團體接觸，計劃邀請他們參與9月2日的百萬大道罷課集會。

中大學生會會長蘇浚鋒指，日前已知會校方將於9月2日在百萬大道舉行集會，而校方未有明確反對，雙方會繼續就細節溝通。

港大、中大、科大、城大、理大、浸大、嶺大、教大、樹仁及恒大共10間大專院校學生會，於9月2號至13號起聯合發起「罷課不罷學」行動，要求行政長官林鄭月娥需要在9月13日下午8時前，回應香港人的「五大訴求」。