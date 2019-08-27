【逃犯條例】林大輝促鄭若驊下台及改組行會：炒佢無成本

反修訂《逃犯條例》爭議持續，特首林鄭月娥早前宣布邀請「有心人」會面構建對話平台，上周六（24日）在禮賓府與多名人士及司局長召開會議。有份出席會議的全國政協委員兼理工大學校董會主席林大輝，今日（18日）出席商台節目《在晴朗的一天出發》時表示，整件事發展至今應有官員問責下台，更稱「炒鄭若驊係無成本」。 他又建議重組行會或招攬新血，為社會帶來新機會。

林大輝表示，事件發展至今，政府官員須問責下台，當中包括律政司司長鄭若驊。（資料圖片）

李家超責無旁貸

林大輝續指，政治現實不能讓特首林鄭月娥下台，因只有她才能決定是否成立獨立調查委員會，且須在六個月內進行補選，將導致「一波未平一波又起」的局面。而律政司司長鄭若驊現時已沒有認受性，稱「炒鄭若驊係無成本」，保安局局長李家超亦是「責無旁貸」。

至於監警會能否發揮職能徹查真相，曾任監警會副主席的林大輝認為，現時監警會委員大部分屬建制派，可信性因此受外界質疑，故周六召開會議期間，亦有建議優化監警會委員名單，希望加入更多不同光譜的人士。

他續指，不反對成立獨立調查委員會，但認為今次事件範圍廣泛，相信得出結果將需時至少2至3年，未知示威者是否願意待到下屆政府才公布結果。

大專學界、多個中學生組織9月將發起罷課行動，本身是直資中學校監林大輝表示不贊成，認為中小學生未成年、心智未成熟，未有足夠判斷能力，重申學校不適合舉辦任何政治活動。他表示，如果家長支持學生罷課，並且有告假信，學校亦難以反對；但表明如果學生一直罷課下去，學校無可能不處罰，相信父母是理性的。