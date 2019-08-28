馬會上年度博彩投注額2475億元創新高　破紀錄繳稅233億　

下周日(9月1日)新馬季開鑼，香港賽馬會今晚（28日）公布2018/2019財政年度(由2018年7月1日至2019年6月30日)賽馬、足智彩及六合彩總投注額，錄得破紀錄的2,475億元，升5.8%；為庫房帶來破紀錄的233億元博彩稅及利得稅收益，佔稅務局稅收總額6.8%；同時慈善捐款再次刷新紀錄，達43億元。 三項博彩項目中，仍以賽馬投注額最高，達1,250億元，升1.8%；其次是足球投注額，由於去年世界盃最後階段賽事包括決賽等的投注額，撥入2018/2019年度，故較去年增10.7%，達1,141億元。 至於上年度投注額止跌回升的六合彩，投注額續有增長，由81.13億元升至84.65億元，增加4.3%。

六合彩投注額近年未有顯著變化，未知日後會否需要作出變革。(資料圖片)

應家柏：香港已發展為全球匯合彩池中心

回顧過去一年業務表現，馬會主席周永健表示，香港的世界級賽馬運動及馬會在建設更美好社會的工作，同樣表現卓越：「馬會結合賽馬及馬場娛樂、會員會所、有節制體育博彩及獎券，以及慈善及社區貢獻的獨特綜合營運模式，加上業務策略成功，造就佳績，令馬會對社會的貢獻得以再創紀錄。」

另外，匯合彩池讓海外馬迷透過馬會海外夥伴投注香港賽事，匯合彩池業務的增長持續強勁，投注總額按季上升13.5%，達188億元，已佔全季賽馬總投注額15%。馬會下季的匯合彩池夥伴，將增至超過40個，遍佈14個國家及地區。

馬會行政總裁應家柏表示，以上成績標誌著香港已發展成為全球匯合彩池中心。馬會的世界級賽馬、賦有競爭力的賽事規模、高度誠信、豐富的賽馬資訊、先 進科技及龐大的彩池，造就香港成為全球行業的領導機構。

馬會表示，已撥款13億元予獎券基金；審批慈善及社區捐款亦刷新紀錄，達43億元，支持合共294個項目，馬會慈善信託基金並位列全球十大慈善捐助機構。