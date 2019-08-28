【逃犯條例】《環球時報》總編輯胡錫進抵港：坦誠交流　報道見聞

反對修訂《逃犯條例》示威浪潮持續，內地《環球時報》記者付國豪月中在機場被示威者圍堵和毆打，《環球時報》總編輯胡錫進和該報亦曾經多次發表文章批評反修例示威活動。胡錫進今日（28日）在微博和twitter上載圖片，稱自己到香港參與媒體交流，並會報道所見所聞。他形容為一次公開的旅行，希望能有坦誠的交流，又評論國泰航空的服務，指空姐熱情有禮，難於示威情景聯繫。

胡錫進在微博上載一張攝於本港機場的照片。（胡錫進微博圖片）

《環球時報》的總編輯胡錫進今日在微博上載一張攝於本港機場的照片，稱自己剛到香港參加媒體交流，同時也會報道所見所聞。他續稱，現時香港局勢對內地媒體人而言特殊，希望今次是一次公開的旅行，希望將有坦誠的交流。

微博評論國泰服務

他其後上載一條對鏡頭打招呼的片段，稱自己還未離開機場，便收到「雨點般的關心和慰問」。他續稱自己為「新聞老司機」，有各種經驗，稱自己會安全及指「我喜歡香港」。他又在微博上評論國泰航空的服務，稱讚感受到良好服務，空姐們熱情有禮，不過他指經濟艙內有很多空位，認為反映香港今天的局勢。他又指，聽說示威中有國泰的空姐參與，但難將其與飛機上的情景聯繫。

事實上，胡錫進在反修例示威浪潮期間，曾多次在微博發表文章，包括在本月初有示威者拆下國旗後，形容示威者「氣焰囂張」，更稱他們「出來混總要還」；又曾經批評示威口號「有顏色革命及港獨味道」。

而《環球時報》於周二（27日）再度就本港社會狀況發表社評，稱香港必須保持高度自治，稱若取消高度自治，香港整個社會運行邏輯都需改寫；社評又稱，「一國一制」在本港當前是完全不現實。