【逃犯條例】民建聯議員及義工政總外請願　促政府訂立禁蒙面法

修例風波未平，示威持續升級，民建聯今日（29日）到政總請願，要求政府盡快制定禁蒙面法，禁止參與非法集會，或意圖干犯可公訴罪行人士以任何形式蒙面以隱藏身分。 被問到民建聯對《緊急情況規例條例》的取向，副主席陳克勤表示，不會排除任何合法而有效能止暴制亂，回復社會秩序的方法。

一眾民建聯議員及義工今日（29日）到政總請願，要求政府盡快訂立禁蒙面法。 （李樂天攝）

逃犯條例風波持續，有不少示威者以蒙面方式匿藏身分，大大增加警察執法的難度，民建聯今日（29日）在政總外請願，要求政府盡快制定針對非法行為的禁蒙面法，望能減少激進行為，令社會回復安寧，有十多個議員和義工出席。

民建聯副主席周浩鼎表示，激進示威者的暴力手段不斷升級，對香港社會正常運作做成嚴重影響，更意圖隱藏身分以增加執法難度，逃避刑事責任，因此民建聯要求政府嚴肅正視問題，盡快制定禁蒙面法。

政府派人接收請願信。 （李樂天攝）

對於有關法案對人權和宗教自由的影響，周認為執行上的細節可以日後在討論，亦舉了2014年歐洲人權法院終審判決為例，證明禁蒙面法沒有侵犯人權和宗教自由。

至於不少市民關注警察執法時，未有出席委任證，周表示警察已有現行機制改進，其他回應會交會警察回答。

被問到民建聯對《緊急情況規例條例》的取態，另一位副主席陳克勤表示不會排除任何合法而有效能止暴制亂，回復社會秩序的方法。