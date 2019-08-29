全球安全城市排名　香港跌出十大　僅排第20位　個人安全仍佔第三

《經濟學人智庫》（The Economist Intelligence Unit）公布2019年全球城市安全指數，香港由兩年前的第9位急跌至今年的20位，評分的四大範疇中，只得「個人安全」一項位列全球首三名內。 蟬聯首位的是日本東京，新加坡與日本大阪分別位列第二及第三名。

全球最安全城市首十名依次為東京、新加坡、大阪、阿姆斯特丹、悉尼、多倫多、華盛頓哥倫比亞特區、哥本哈根、首爾及墨爾本。（2019年全球安全城市指數報告截圖）

2019年全球城市安全指數比較了全球60個城市的安全指數，本港今年獲得83.7分排在20位，較2017年的排名第9位急跌11名，而日本東京則以92分繼續排在首位。首10個最安全城市當中，有四個城市來自亞洲國家，澳洲、歐洲分別佔兩席，餘下兩城分屬美國及加拿大。

安全指數包含四項評分範疇，分別為數碼、健康、基建及個人安全；香港只得「個人安全」一項位列第三名，首名及次名分別是新加坡及丹麥哥本哈根，而其餘三個範疇：數碼、健康及基建安全，本港分別只排名第22、27及18名。

鄰近城市方面，首爾87.4分排第8、台北82.5分排第22，而北京及上海分別以70.5分及70.2分排名第31及32，兩個城市的分數略低於今次排行榜的平均71.2分。