【跨部門記者會】陳肇始：料醫護服務優先　未掌握是否響應罷工　

反對《逃犯條例》修訂風波愈演愈烈，再有多個界別發起罷工。食物及衞生局局長陳肇始今日﹙29日﹚表示，暫未掌握醫護界響應罷工的情況，醫管局會與員工保持溝通。 另外，早前有少女疑被布袋彈重創右眼，陳肇始表示，據了解少女已出院，但不了解具體情況。

陳肇始今日於政府跨部門記者會上表示，暫時難以掌握實際罷工情況，不過參考上次罷工經驗，醫護人員都以病人服務優先。她強調，醫管局會與員工保持溝通，希望他們繼續保持專業守則。

8月11日晚，一名穿黑衣的女子倒地，她右眼受傷流血，疑被布袋彈所傷。（資料圖片）

今日警方在記者會上透露，一直未能與右眼被重創的少女接觸，早前去信醫管局，希望取得醫療報告，近日已先取得她的個人資料。陳肇始表示，據了解少女已經出院，但由於牽涉個人資料，不了解其具體情況。對於警方去信索取資料，她表示醫管局有既定程序及機制處理，暫未有最新資料可提供。

香港是否出現人道危機？陳肇始：醫管局會留意服務提供情況

另外，杏林覺醒成員黃任匡醫生曾表示，近月有示威者不敢去醫院求醫，只可向義務醫生求助，而義務醫療團隊已出現人手不足以應付服務需求的情況。被問及香港是否出現人道危機，需國際人道組織提供支援，陳肇始未有直接回應，僅多次強調醫護人員以專業態度工作，並以病人福祉為先服務，對示威者及警察一視同仁。她續指，如醫管局醫院出現問題，現有機制可供投訴，醫管局亦會留意服務提供情況。

8月25日，警方在楊屋道施放催淚彈驅散，楊屋道街市位於圖中左方的市政大廈內。（資料圖片／王譯揚攝）

另外，警方近日在多區示威衝突中發射催淚彈驅散影響食肆、街市等，包括荃灣楊屋道街市外爆發警民衝突，催淚彈「烽煙四起」，有市民擔心催淚彈殘留物會污染食物。陳肇始表示，若食環署轄下單位受到影響，署方會第一時間清洗，同時會為員工提供保護衣、手套、口罩，但未有回應如何清理催淚彈殘留物。