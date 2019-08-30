【逃犯條例】賓館業：有業界8月入住率0%　老闆炒人親自洗廁所

因反《逃犯條例》而引發的警民衝突未有緩和，由於多國對本港發旅遊警示，本港旅遊及酒店業重創。旅遊發展局今日（30日）公布的7月旅客到港數字，相信未反映最差情況。 繼有位於青衣的三星酒店房價「創新低」跌至73元一晚後，本地位於尖沙咀等「旺區」賓館，一晚房價破低，跌至約120元。香港旅館業協會創會會長梁大衛無奈說：「呢個價係嗰個賓館炒晒職員，老闆自己洗廁所先做到。」 他又指，7月至8月旅遊旺季一向為全年最好收入，但今年只有不足兩成的入住率，人人叫苦連天，直言「咩年代都無試過」，不少老闆同樣擔心因此結業，亦已定出營業「死線」，又指強調歐美客並非擔心警民衝突，而是一旦機場停止運作，航班情況難以估計，會浪費機票錢及時間，遂放棄到港。

呢個價（房價120元一晚）係老闆親身洗廁所、做清潔先做到！ 香港旅館業協會創會會長梁大衛

位於青衣的香港永倫800酒店，一晚房價（不連稅）只需73元。（永安旅遊截圖）

暑假平均入住率只2成

旅客減少，本港旅遊業崩坍。有三星級酒店破低價73元一晚（未連稅）、五星級酒店的房價亦只400元至500元，近年未曾出現，而賓館的影響更大。

香港旅館業協會創會會長梁大衛表示，這個「非一般」的暑假檔期，不單自己經營的賓館遭殃，不少賓館老闆反映，本月至今，不少賓館「零」入住率，而以月計，平均只有不足兩成入住率，非常慘淡。

香港旅館業協會創會會長梁大衛（左）表示，不少賓館本月「零」入住率。（資料圖片）

「以往7月、8月份有9成多入住率，可彌補5月份的淡季收入，以往完全未出現過今次嘅問題。」梁大衛說。

提到房間價格，以往成平計最理想為250元一日，但現時部份房價跌至120元一日，根本不能回本，完全為「蝕住做」，「呢個價係老闆親身洗廁所、做清潔先做到！」他指出，至6月底7月初，不少經營者有感情況有別，已陸續棄用兼職清潔工、亦同時解僱部份職員，望可維持。「 炒咗4成人，其他好多係放無薪假，其實佢哋都好明白，大家都無辦法。」

沙士時都仲有歐美客唔驚會嚟，08年金融風暴又有內地客到港，但今次係個個國家都關事，全部都唔嚟，真係好慘淡。 香港旅館業協會創會會長梁大衛

▼813機場集會衝突▼

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流動資金僅夠四個月用 國慶黃金周為死線

梁又提到，部份經營者仍要向銀行償還貸款，擔心問題持續下去，未能解決，可能要結束經營。「好多都無留咁多預算，最多四個月，都好驚到10月國慶黃金周時仍未回復，就可能要結業『止血』。」

他強調，現時的問題不止影響內地客來港人數，歐美客方面，並非擔心警民衝突，而是機場癱瘓令航班情況難以估計，浪費機票錢及時間，所以放棄到港，「沙士時都仲有歐美客唔驚會嚟，08年金融風暴又有內地客到港，但今次係個個國家都關事，全部都唔嚟，真係好慘淡。」