網傳副校長fb稱拒收「曱甴學生」　閩僑中學澄清：假信息、已報警

網上昨日（29日）流傳一張聲稱是北角閩僑中學姓宋副校長的Facebook帖文截圖，內容為「我唔歡迎啲死曱甴做我哋學校嘅學生」，相關圖片引起公眾關注。 閩僑中學今日（30日）在校網發聲明澄清，經了解後該信息實屬虛假，並非宋副校長所發出，校方對有人在網上討論區散佈失實言論深表遺憾，並稱已就此事向警方報案，交由警方跟進。

閩僑中學發出的「學校聲明」。

閩僑中學的「學校聲明」中指，昨日發現網上流傳一段聲稱是該校宋副校長發放的信息；經了解後校方相信該信息虛假，非由宋副校長所發。校方就事件報警後已交警方跟進，並已上報教育局，希望讓師生、家長、校友及公眾知悉情況。校方稱，將繼續守護關愛交化，讓師生校園生活如常。

網上流傳一張聲稱是北角閩僑中學姓宋副校長的facebook帖文截圖，內容為「我唔歡迎啲死曱甴做我哋學校嘅學生」。（網上圖片）

早前曾有兩名教師疑發表仇警言論引來批評，包括香港華人基督教聯會真道書院助理校長戴健暉，以及於嘉諾撒聖心書院執教通識科的賴得鐘。戴健暉後來收回言論並公開致歉，校方事後將其調職，並成立專責委員會跟進及呈交調查報告予教育局。賴得鐘事後亦已將涉事圖片刪除並道歉，亦辭任考評局通識教育科科目委員會主席及成員職務。