新移民夫婦鬧離婚　夫酒醉後情緒激動鐵錘傷妻　判囚28月

一對新移民夫婦因出現感情問題，正懷有1個月身孕的女方提出離婚後，並說出「你無用，你去死啦」等話，男方情緒激動，喝酒後以錘子女方，女方與兒子逃到單位外走廊，男方仍手持𠝹刀追著女方施襲，所幸鄰居聽到女方的呼救聲後出門阻止，男方及後更一度自殘及欲跳樓自盡。男方今（30日）於區域法院承認有意圖而傷人罪，被判囚28個月。法官勸被告要多與家人溝通，亦要感謝家人的諒解。

被告郭世榮在區域法院承認有意圖而傷人，被判囚28個月。(資料圖片)

被告知妻與男人親密對話

辯方求情指，被告郭世榮（35歲）在2011年認識事主，當時被告會服食「藥品」，有關藥品影響了他的精神健康，認識事主後，他戒了這習慣，積極投入工作，亦對事主愛護有加，二人的兒子於2014年出生，惟他患有腎病綜合症，經常要接受治療，同時引致被告一家出現經濟問題。

事發前，被告在事主的電話中發現她與其他男人有親密的對話，但被告仍不想事主離開他，所以事發當晚他非常激動，喝了很多酒並犯下本案。不過辯方指事主已原諒被告，本案屬單一事件。

事主半夜被弄醒後提出離婚

案情指，29歲的女事主與被告在2018年結婚，兩人育有一名兒子。本年1月14日深夜一時左右，被告突然從後抓頸，弄醒事主，被告向事主提出一些感情問題，事主繼而提出離婚，後來事主繼續睡覺。

事主稍後時間醒來並聞到酒味，她亦發現被告站在她床邊，手持30厘米長的鐵錘，事主擔心被告會傷害兒子，故她叫醒兒子，又試圖搶走被告的鐵錘，但不成功，當事主想報警時，被告用鐵鎚襲擊她的頭2下。

被告把事主頭撞向牆壁

事主及後著兒子出去找人幫忙，事主再與被告糾纏，期間被告拉她的頭撞向牆壁，事主發現兒子逃離單位，於是將被告推出單位，自己亦逃出去，同時搶走被告的鐵錘。事主在走廊一邊呼救一邊與兒子逃跑。

被告後來獨自返回單位，再拿出𠝹刀追著事主及兒子，期間被告再與事主糾纏，被告𠝹傷事主頸部，事主大叫救命，終於有鄰居出來幫忙拉開被告。不過，被告及後又突然爬出走廊欄杆欲跳下。出來幫忙的鄰居聽到消防車聲後，看到被告𠝹自己肚子及頸部。

指事主曾說難聽的話

被告在警誡下承認，事發時他叫事主不要與另一個男人一起，但事主不答應，並對他說了一些很難聽的說話，他不能接受沒有事主的日子，失去理智，只想事主不要離開，他聽到事主大叫，才知自己失去理智襲擊她。他又稱因不想做人所以刀𠝹自己。

事主送院後被發現頭後枕有3處深度割傷、前頸部有割傷、及陰道出血，需要留院7天，但事主出院後自行到深圳墮胎。事主亦承認事發當天向被告說過「你無用，你去死啦」。

案件編號：DCCC307/2019