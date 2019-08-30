【性交轉運】男子稱能為亡者轉世騙女子性交　要租GoGoVan召魂魄

從事金融業的男子，向一名女售貨員自稱是「泰國佛法師」，聲稱有法力令女方的亡母及墮胎的嬰兒投胎轉世，惟所作的儀式卻包括租用GoGoVan召回亡魂碎片，及買蘋果手機下載程式，以超渡及暫存二人亡魂，更以為女事主淨身為由，要女事主與他性交及肛交。女事主在短時間內被騙逾10萬元，後來覺受騙報警。控方透露女事主因這經歷受創，工作表現欠佳而被解僱。「法師」今（30日）於區域法院認罪，卻認為女事主只有近日示威及經濟情況影響才失業。法官將案押後至9月17日判刑。

被告馮天皓又名馮俊業，認以性交轉運方式，向一名女售貨員騙財騙色。(資料圖片)

事主信被告有特異功能

被告馮天皓又名馮俊業（39歲），報稱金融從業員，承認15項盜罪，承認15項盜竊罪、3項以虛假藉口促致他人作非法性交罪及1項詐騙罪。

案情指，24歲女事主為電話零件售貨員，被告為她的顧客，二人於去年8月相識，被告自稱為「泰國佛法師」，可以為事主的亡母及墮胎的嬰兒進行投胎儀式，事主相信被告有特異功能，同意進行「儀式」。

以作不同儀式為名要錢

被告於2018年8月24日至9月7日間，多次以不同藉口要求事主付錢作儀式之用，包括製作泰幣樹、打造金身像、租用GoGoVan以召回事主亡母及墮胎嬰兒的亡魂碎片、購買蘋果手機下載應用程式超渡二人亡魂、及要用蘋果手機暫存二人的亡魂。被告又著事主交出亡母的金飾物進行儀式，被告共騙取事主逾10萬元，事主更曾因沒錢而要借朋友2700元打造更大的金身像。

以性交清潔身體後進行儀式

後來，被告向事主表示，由於她過去30天內曾與他人性交，故要先與他性交，清潔身體後才可繼續進行儀式，否則投胎程序會受影響，終誘事主到荃灣酒店進行性交，當時事主正值經期，被告過程中沒有使用安全套。

流血解將不好的東西封著

被告食髓知味，再兩度要求與事主性交，事主不情願下答允，惟事後事主陰部腫脹，被告竟解釋情況正常，他要令事主陰道發炎，排出不好的東西；另一次性交後，事主的肛門流血，被告又解釋肛交可以令神靈將肛門不好的東西封著。

及後，事主發現受騙，於是報警，警方安排埋伏行動，終將被告拘捕。被告警誡下表示他為金融從業員，承認自稱「泰國佛法師」，以不同理由向事主索款，又曾向事主稱可與其亡母溝通，並受其亡母所托，以兄長的身份照顧事主，又曾著事主不要將事件告訴他人，否則投胎儀式會無效。

指女事主失業受示威影響

控方指，在另案的擔保期間犯下本案。庭上透露，女事主因事件受到創傷，亦因事件害怕與男性接觸，致她在工作上表現不佳，最後被解雇。

辯方求情指，被告就另外的案件最近而服畢該案17個月的刑期，而女事主被解雇的部份原因或與近期的示威及經濟情況有關，但法官即質疑辯方說法，又指創傷報告中沒有提及，辯方最終未有再進一步闡述說法。

案件編號：DCCC182/2019