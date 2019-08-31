【逃犯條例】3兒童在圍堵深水埗警署夜被捕　官令暫住青年院舍

反《逃犯條例》爭議不斷，本周內多晚有人在深水埗警署外聚集，其中於本周四（29日）晚，更有18人被捕，當中包括三名15歲以下兒童。警方今向法庭就這兩女一男童申請保護令，裁判官認為三人的父母不知其子女參與活動，擔憂他們未能看管孩子，故要三名兒童須於屯門兒童及青少年院舍暫住，案件押後至9月27日再提訊，以取得三人的相關報告。三名兒童的父母今亦有在庭旁聽。 警方同時亦控告三名成人暴動罪，惟三人留院，案件押後至下周二再提訊。

深水埗現場，防暴警突然衝出制服多人，包括多名少年人。(黃廸雯攝)

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3名涉案兒童包括一名15歲男童、一名15歲女童及一名13歲女童。

案情指，今年8月29日晚10時許，約70名示威者在深水埗警署外聚集，並以「雷射筆」射向警署，其中有5名示威者向警署掟磚，警方於11時許呼籲在場人士離開，並在11時43分派出4個小隊清場，三名涉案的兒童亦被截查。

兩女童均被搜出帶有激光筆

警方在13歲女童的身上搜出激光筆和口罩，並把女童拘捕，未有作任何反抗。她在校內無操行問題，有擔任學生領袖角色。辯方指女童父親已退休，可照顧女童。

另一名15歲女童，警員在她的背包內搜出呼吸器、激光筆、面罩、繃帶、紗布、保護裝置及減輕肌肉痠痛的噴霧等。該女童稱她並非參與示威，只是在巴士站等車，並不知道當時有人向警署擲磚，她袋內搜的呼吸器是外出時都會攜帶的，她稱不知警方何時施放催淚彈。

男童被捕時穿黑衣戴黑口罩

而該15歲男童，被捕身穿黑衣並戴黑口罩。男童稱當日與同學參與深水埗地鐵站外的放映會，看烏克蘭示威紀錄片，裁判官多次追問放映會情況和紀錄片影像，辯方亦強調男童父知道男童參與放映會。男童住在警署附近，回家時被捕。

裁判官曾質疑男童為何不繞路回家，或不在網上觀看影片，認為有太多巧合。令警方檢取男童手機電話，以證實男童所言是否真實，並調查是否有證據作刑事檢控。

官指3童未有能力判斷危險與否

裁判官最後要3童暫住屯門兒童及青少年院，又指事發時有人投擲磚塊及使用武力，示威者四散逃跑，對他們而言是危險的，而3童並無能力判斷危險與否，他們的父母亦不知道3人是否有參與，認為父母未有能力監管3人。

3人涉圍堵深水埗警署被控暴動

此外，控方亦檢控3名當日涉嫌圍堵深水埗警署的人士，包括：李倩瑩，20歲，報稱學生；戴家榮，41歲，汽車維修工人；及黎擎智，26歲，報稱學生，全部被控以一項暴動罪，指他們在本月29日在深水埗欽州街深水埗警署對面，與不同人士參與暴動。由於3人現時均在醫院留醫，全部未有出庭，裁判官把案押後至9月3日再訊。

案件編號：KCJP119、120、121/19；KCCC2243/19