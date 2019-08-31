【8.31遊行】市民「流水式」行走　擠滿中環各幹道

警方否決民陣今日的「8.31」遊行，但大批市民無懼風雨走上街頭「流水式」行走，高叫「五大訴求，缺一不可」等口號。在下午接近三時，有大批身穿黑衫市民在銅鑼灣SOGO崇光百貨外站立叫口號，其後走出軒尼詩道，沿著西行，人潮逐漸增加，並擠滿中環金鐘各主要幹道。

有人高呼「流水式」行走，亦呼籲人群勿前往西環，「唔好送頭」。（羅國輝攝）

有網民發起號召，呼籲市民今日下午往來遮打花園及銅鑼灣一帶。在下午約兩時起，大批身穿黑衫口罩市民在SOGO外站立，高呼「五大訴求，缺一不可」、「只有暴政，沒有暴徒」、「香港加油」、「黑警還眼」等口號。

在接近下午三時，人群湧出軒尼詩道，沿著馬路前往中環，其間有不少市民加入其中。人潮逐漸增多，下午約四時，人群已擠滿中環德輔道中一帶。有人高呼「流水式」行走，亦呼籲人群勿前往西環，「唔好送頭」。

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50歲從事餐飲的張先生指，不甘政府無視市民五大訴求，昨日更展開一連串拘捕立法會議員及眾志領袖，直言是激化市民上街，無意化解緊張時局。他表示，看不到香港前境，無懼被控非法集結遊行，只希望站出來，促請政府回頭是岸，回應市民訴求，「遊行最多罰錢坐監，呢個成本付得起 ，依家無得好驚，爭取係要付出成本，再驚之後你無得出嚟。」

前立法會議員吳靄儀亦身處灣仔街頭逛街，她指，「天氣好，見到好多人出嚟行街，好開心」。沿途有不少市民高呼口號，她指，自己亦會叫口號，亦樂見口號不同，顯示香港多元聲音。她指，會繼續前往灣仔方向再決定去向。

前立法會議員吳靄儀亦身處灣仔街頭，她稱自己在逛街，樂見香港有不同的多元聲音。（胡家欣攝）

在街上逛街的市民陳小姐（化名）批評，政府聲稱構建溝通平台，卻以高壓手段展開「大搜捕」，與大和解理念相違背，「想和解，就唔好做咁多野住。」她指，政府應建基五大訴求與港人展開談判，「無理由唔傾，買野都可以講價啦。」她指，不擔心自己站出來，「唔驚，我都有權出嚟行街。」