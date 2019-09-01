低壓區逼近　天文台掛1號風球　下午考慮改發3號強風信號

天文台預料位於呂宋海峽附近的低壓區，今日（1日）移入南海後有所發展。天文台在今早8時40分，公布發出一號戒備信號，預料向西移動，時速約25公里，橫過南海北部，移向海南島至雷州半島一帶；按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓今日會稍為靠近廣東沿岸，預料今日稍後本地風力會有所增強，將視乎該熱帶低氣壓的發展情況，在今日下午考慮是否需要改發三號強風信號。 各大主要官方氣象機構預測該低壓區將逐潮增強，並向西移動，大致趨向海南島。內地中央氣象台已公布該熱帶氣旋的預測路徑，料會在海南島以南，回頭向東至東北移動，以「回馬風」之勢吹襲廣東湛江至澳門之間，且風力將增強至強烈熱帶風暴。歐洲中期天氣預報中心（ECMWF） 和全球預報系統（GFS）都有類似的「回馬風」預測。

【09:45】天文台表示，按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓今日會稍為靠近廣東沿岸，預料今日稍後本地風力會有所增強。視乎該熱帶低氣壓的發展情況，天文台會在今日下午考慮是否需要改發三號強風信號。

與該熱帶低氣壓相關的外圍雨帶會在今日為廣東沿岸帶來狂風驟雨及雷暴。

中央氣象台已公布該熱帶氣旋的預測路徑，料是「回馬風」。（中央氣象台圖片）

內地中央氣象台：熱帶低氣壓已生成

內地中央氣象台在今早6時公布，南海熱帶低壓（港稱熱帶低氣壓）已於昨天晚上生成，中心附近最大風力有7級（15米/秒），中心最低氣壓為1002百帕，暫未有名稱；預計將以每小時25公里左右，向偏西方向移動，強度逐漸加強，可能於未來24小時內加強為台風，並逐漸向海南島附近海域靠近。

氣象台預測南海北部、中東部和南部海域、北部灣、瓊州海峽將有6至7級大風，南海西北部海域的風力可達8級、陣風9至10級。

天文台預測該熱帶氣旋將向西移動，趨向海南島。（天文台圖片）

天文台表示，一道廣闊低壓槽會在今日為華南沿岸帶來驟雨及雷暴；預料位於呂宋海峽附近的低壓區會移入南海，未來數天華南沿岸及南海北部風勢逐漸增強及有大驟雨，海有湧浪。

天文台在今日凌晨0時發表的特別天氣提示指出，該低壓區移入南海會有所發展，將視乎其發展情況及動向，天文台會考慮是否需要發出一號戒備信號。天文台在今早8時40分，發出一號戒備信號。

料周二早上海南島西面 回頭吹襲珠江西部

內地中央氣象台則預測，該熱帶氣旋在未來三日大致向西移動，以熱帶風暴級風力掠過海南島南面海域，但在本周二（3日）早上開始，會在海南島西面至越南中部順化市之間的海域，180度轉彎，進而轉向東北移動而成「回馬風」，在本周四（5日）深夜，於珠江西面的陽江一帶登陸，其時風力級數將增強至強烈熱帶風暴級，距離香港約230公里。

天文台公布的預測路徑圖，也顯示該熱帶氣旋會在越南中部，回部吹襲海南島至珠江西面。（天文台圖片）

天文台也預測變「回馬風」

天文台在發出一號戒備信號後，也公布預測路徑圖，同樣都預測會出現「回馬風」情況。惟路徑與中央氣象台略有分別，天文台預測會在越南中部十分近岸才轉彎，之後會掠過海南島南部，因此會減弱，在離開海南島時，會由熱帶風暴減弱至熱帶低氣壓，才再轉向珠江西部。

未來數日離岸風力間中達到強風程度（6級），即是3號風球風力；不過港內風力只有4至5級，即和緩至清勁程度。

出現「回馬風」料與另一風相互影響

日本氣象廳及台灣中央氣象局均已將該系統定為熱帶低氣壓，均是預測向西移動，趨向海南島，但未見出現如中央氣象台的「回馬風」預測。不過今早在Windy.com所見，歐洲中期天氣預報中心（ECMWF） 和全球預報系統（GFS）都有類似的預測，當中ECMWF更料該熱帶氣旋轉向東移動後，登陸點十分接近香港。

至於為何出現「回馬風」情況，或與另一個形成中的熱帶氣旋有關。美國聯合颱風警報中心（JTWC）也預測已進入南海的熱帶氣旋91W會向西移動，同時另一個熱帶氣旋92W則會在菲律賓以東轉向北移，趨向台灣，兩個系統其後或產生相互效應，92W將91W從西再向東扯，所以出現「回馬風」情況，與ECMWF及GFS預測相似。