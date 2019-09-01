【9.1機場．全日總覽】日間機場交通被癱瘓　深夜數區警民對峙

機場禁制令目前仍然生效，有網民發起今日（1日）下午一時起到機場的巴士站不斷重覆排隊及乘車動作，又呼籲駕駛人士可在附近道路慢駛，從外圍堵塞交通以影響機場運作。 大批示威者一度在機場巴士總部一帶設路障，其後防暴警到場，示威者轉場至東涌，部份示威者更火燒路障、破壞東涌站，最終多條港鐵綫路要停駛。一批示威者沿北大嶼山公路徒步離開東涌，而防暴警則曾於中環碼頭搜查落船市民。踏入深夜，屯門、天水圍、大圍都先後出現警民對峙的情況，至凌晨一點多才告完結。

深夜大圍有市民包圍田心警署，抗議警方拘捕沙田區議員李世鴻，之後警方驅散市民。（陳倩婷攝）

2019年9月2日 星期一

【01：07】天水圍西鐵站在服務時間完結後，警員要求所有市民離開車站，之後西鐵站便關上大門。之後立即有一批防暴警衝到天水圍站的出入口連接天橋，市民見狀立即撤離。仍在天橋的兩男一女被多位防暴警員搜身並要求出示身份證。

【00：46】天水圍方面，元朗區助理指揮官（刑事）游乃強於西鐵站內出現，多名記者向他追問他於721元朗無差別襲擊事件的公開回應是否失當，但他未有回應。現時天水圍西鐵站的各個出口都有大批防暴警員全副裝備駐守，多名市民不斷向他們指罵，又重提當日721元朗無差別襲擊事件，表達對警方當日表現的不滿。

【00：02】屯門西鐵站的防暴警再推前防線，之前他們曾警告示威者正參與非法集會。警方推前防線後，未有作出拘捕，雙方在街上對峙，現場下起大雨。

天水圍方面，警方一度進入收費閘範圍內，之後引起現場示威者不滿，有女士坐在地上尖叫。現時逾百名示威者仍於站內與警方對峙。

+ 4 + 3 + 2

2019年9月1日 星期日

【23：53】屯門西鐵站目前有數十名防暴警與大批示威者對峙，警方已出示藍旗。大批示威者四散，之後警方守在西鐵站出口。

【23：33】田心警署方面，有數十防暴警察在田心警署對出顯徑街驅散市民，市民往大圍隆亨方向跑去，防暴警隨後再登上警車，過程不足5分鐘。其後警方批准李世鴻代表律師進入警署。

【23：20】有數十名警員到天水圍西鐵站大規模截查市民，之後引來過百名天水圍街坊到場抗議。天水圍示威者在站在不斷向警員叫罵，雙方仍在對峙。

【22：56】有傳沙田區議員李世鴻於港鐵大圍站外被捕。近40名大圍街坊抵田心警署外，有數名穿上軍裝的警員在內戒備。之後有律師要求入警署，惟被警員拒絕。沙田區議員陳兆暘及許銳宇到場了解。

【22：40】政府發聲明譴責暴力示威者的破壞行為，指法院早前已分別批出禁制令，禁止任何人妨礙機場及鐵路運作，但今日有大量示威者目無法紀，刻意阻礙機場運作，並在附近堵路及縱火，導致機場交通嚴重阻塞，影響大批旅客行程，並對香港經濟造成傷害。

政府指，有暴力示威者將雜物投向鐵路路軌，危及鐵路運作安全；亦有暴力示威者肆意破壞港鐵車站，其中東涌站損毀嚴重，令多條港鐵線路暫停服務。示威進行其間有人圍毆其他市民，並有違法者拆下東涌游泳池的國旗並焚毀，挑戰國家權威，衝擊「一國兩制」底線。



特區政府嚴厲譴責暴力示威者的破壞及違法行為，指他們完全漠視旅客及市民的需要，更對持不同意見或無辜人士及機構施以暴力威嚇及惡意報復，行為野蠻，令人憤慨。警方會對暴力及違法行為果斷執法，保障廣大市民的安全及權利。

【22：34】港鐵表示，已確認機鐵路軌上沒有外來物品，與政府及機管局溝通後，決定機場快綫的機場站往九龍/香港站，將會每10分鐘一班車，但博覽館站及青衣站會繼續關閉；而往機場方向的機場快綫列車服務則仍然暫停。在機場站，現場人員重開機場前往機場快綫的鐵閘，大批旅客正排隊等候乘車。

【22：25】在天水圍站，防暴警搜查行動完成離開，現場一度有市民指罵他們，「無事就出嚟，有事你又唔出嚟！」「元朗嗰晚你去咗邊？」「走啦呃OT！」

而在中環碼頭，防暴警員搜查落船乘客，期間要求他們打開隨身物品，全程有攝錄機拍攝。約10時半左右，所有警員已坐上警車離開。

【22：03】防暴警察於天水圍西鐵站截查途經市民，至少有9人不獲放行，需一字排開站在一旁。

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【21：55】逾50名防暴警員在中環碼頭往返愉景灣航線外設防，所有想乘船的市民進入都要被警員逐一詢問是否回家，才獲放行。

【21：50】天水圍西鐵站內有約20-30名防暴警察，期間截查途經的市民，部份人要搜身及查看隨身物品。就現場記者所見，有警員有配備長槍，亦有旗手。

【21：49】現場所見，沙田港鐵站的出入閘機被毀，玻璃碎裂，而購票機的螢幕亦被噴污。

【21：45】有一批防暴警突然再出現於中環3號碼頭，該碼頭為往返愉景灣的航線。

【21：30】而在沙田港鐵站，一度有防暴警察入內，據目擊人士指早前有示威者曾闖進沙田站破壞閘機及售票機，部分售票機被潑上紅漆。其後有防暴警趕至，並進入車站控制室。有港鐵職員表示，有人曾報稱月台內有煙，故有消防趕至到月台查看，消防巡查後已離去，警察仍在車站控制室未有離去。

【21:45】在機場，大批旅客等侯乘坐機鐵，有現場消息指，列車或於晚上十時重開。

【21：10】有大批示威者經北大嶼公路離開東涌，經過近3小時後，示威者已步行到欣澳一帶，沿路有車輛「義載」部份人離開大隊。

【20：54】警員向下船乘客搜身及記錄其身份證號碼後，開始撤離中環碼頭，又利用揚聲器表示：「多謝市民配合。」暫時未見市民被捕。

+ 3 + 2

【20：50】在中環碼頭，有警員在現場取走多個黑色膠袋，未知是否由剛抵達的渡輪中取走。

【20：47】機場巴士站前往九龍區的巴士仍大排長龍，前往新界及港島區則較易上車。而機場的士站排隊人潮逾千人，甚至需於機場內「打蛇餅」，職員稱最少輪侯逾三小時以上，「打風都唔駛咁誇張！」

【20：38】有往返梅窩的渡輪到達中環碼頭後，所有乘客都被截停，逐一分流搜查。多名年輕乘客被警員帶走並要求搜身，亦有乘客被要求查身份證，警方又使用揚聲器呼籲市民勿在碼頭附近聚集，而現場已設封鎖線。

【20：26】大批防暴警仍然在中環碼頭外等候，有一艘由愉景灣出發的船隻到達碼頭後，警員向下船的乘客搜身。

【20：04】示威者自六時許從東涌出發，步行逾2.5小時，已行至港鐵小濠灣車廠附近，暫未知他們的目的地。

【20：02】有防暴警員在中環往來梅窩的碼頭，疑等候由東涌乘船出中環的乘客。

【19：47】在東涌，有防暴警員登上警車，並開往九龍方向。

【19：46】北大嶼山公路，有約千名示威者繼續向青衣方向前進，一度想走出向機場方向的馬路，但其後又走回路肩位置。

【19：28】北大嶼山公路，有傳後方有十輛警車將從後駛至，示威者開始離開路肩、霸佔馬路面共三條行車線，望爭取更多時間令其他人離開，有人一度奔跑。

【19：24】在東涌站外的警員陸續登上警車準備離開。

同一時間，大量警車載同防暴警員經北大嶼山公路往九龍方向前進。有數輛消防車隨同。

【19：15】現場所見，民建聯立法會議員周浩鼎位於東涌富東邨東馬樓地下的辦事處，亦遭破壞，多處受損。

【19：11】東涌站內的防暴警員陸續離開，部份轉至富東商場外巡邏；有市民在天橋上向他們指罵。有速龍小隊在後方戒備。

+ 9 + 8 + 7

【18：53】記者終獲放行至月台層繼續採訪。有附近街坊則走到東涌站，促警方收隊。而有在東涌站月台滯留的列車內乘客，拒絕離開車廂，向職員表示認為月台大堂層不安全，要求繼續留在車廂內。該名乘客指，防暴警員入車廂後問他發生過什麼事，他強調自己是乘客，只希望可以回家吃飯。

【18：44】大批防暴警已進入東涌站內，並進入在月台內滯留列車。站內一列列車仍有市民未離開，防暴警員進入車廂，喝止記者採訪，而在大堂層，有防暴警阻止記者進入月台層，有傳媒質問「咩叫新聞自由」。

立法會議員許智峯到東涌站，促警方讓記者到月台採訪。

+ 3 + 2

【18：40】大批示威者沿北大嶼山公路往九龍方離開，三條行車線全被示威者佔用。

在機場，約30名防暴警察登上機場的旅遊巴及警車陸續離開，當中有警員手持寫有煙火彈的鐵箱。

同一時間，防暴警察已進入東涌港鐵站，並走向富東邨方向。

在青衣站，大批防暴警察離開青衣站，示威者情緒激動及大力拍打鐵閘，警員則揮動警棍「道別」。

【18：38】大批防暴警抵東堤灣畔對出，開始驅散行動。

+ 5 + 4 + 3

【18：35】有防暴警員在達東路、東薈城商場橋底一帶戒備，為數約四十人。

在青衣站內，警員後退，站外仍有逾百名示威者及市民指罵警員。

【18：32】在青衣站與青衣城交界，警員退回青衣站及落鐵閘，並舉起胡椒噴霧。

在東涌，逾百名市民在東涌碼頭等候小輪。有人稱往屯門方向的小輪服務已經暫停，但依然有約大批人在排隊等候。

大批示威者經北大嶼山公路走出九龍方向，部分沿順東路而行。小蠔灣車廠上有多輛警車戒備。

【18：26】目前有數十名速龍及軍裝警員在青衣站及青衣城交界，有在場市民大叫警員「返屋企啦」、「你畀人洗腦」，警員回應「係呀！有人傷害人，我就執法」，其後又有市民大叫「警察加油」，警員大叫「多謝！」

【18：25】有示威者從東涌出發，欲步行向欣澳方向離開。

翻查資料，東涌市中心與欣澳距離約13公里。

【18：24】 青衣站內突然出現大批速龍及防暴警察在追捕示威者。

【18：23】消防員到達東路，有消防員開水喉撲熄路障的火種。

【18：20】東涌站的火警鐘已響起逾半小時，有消防員到場了解情況。

+ 7 + 6 + 5

【18：14】達東路有激進示威者燃點路障及雜物。

【18：12】有青衣站港鐵職員表示，因應車站情況，已報警處理，呼籲市民盡快離開。

【18：05】示威者開始在昂坪360纜車站對出的美東街，以膠水馬、垃圾桶等雜物設路障。示威者在美東街及達東路交界設路障，有人在馬路面倒疑似機油。

【18：04】 多架機場巴士從機場開出，前往市區。

【18：02】警方宣布，下午約5時半起，暴力示威者在東涌港鐵站內大肆破壞，拆毀閉路電視，破壞入閘機和消防設備，並擊碎客務中心玻璃。此外，激進示威者亦在東涌多處堵路，焚燒路障及國旗，導致附近交通嚴重擠塞。警方警告示威者立即停止違法行為及離開，並呼籲附近的市民留意警方的消息公布。

+ 2

【17：56】東涌站連接東薈城的出口落閘，有職員促在場人士離開。有穿黑衣示威者仍在站內以消防喉向地面射水。

【17：52】由於路面交通及港鐵均受阻，大批示威者、市民及旅客滯留在東涌站一帶，有人進入富東邨及富東商場。

【17：52】有列車到達東涌站，大量乘客下車，有市民稱列車內有大量黑衣人，但不知他們想做甚麼。

【17：47】有示威者將洗潔精灑在東涌站內地面，有站內的顯示屏被打破。亦有示威者闖入車站控制室內破壞。

【17：44】有示威者在順東路迴旋處的水馬焚燒雜物。

【17：42】東涌站內有緊急廣播，要求乘客盡快離開車站。有激進示威者用不用硬物攻擊東涌站內設施，控制室玻璃遭毀。大批示威者及乘客由月台跑上地面層，部份人跳閘離開。

港鐵宣布，由於東涌站受到大規模破壞，為保障乘客及車站員工安全，東涌站即時暫停服務，東涌綫列車不會前往東涌站，目前東涌綫列車服務，只行走香港至欣澳站。

+ 2

【17：34】東涌站有示威者以硬物破壞閘機，有部份人持傘到月台候車。有閘機上蓋被掀起，冒出白煙。一批欲離開東涌站的人士折返回站內，並跳入閘，另一批人則步行往富東方向。

【17：27】逾百名防暴警及速龍小隊成員向東涌方向前進，目前走到國泰城附近，英籍總警司莊定賢在場。

+ 6 + 5 + 4

【17：14】有人在東涌游泳池將旗桿上的國旗拆除，有示威者一度想將國旗掉棄到垃圾筒內，其後又放地上，先將一些紙張放在國旗上，再以火點燃紙張及國旗。

【17：12】有示威者在東涌站內破壞閘機，有示威者舉傘遮擋記者鏡頭。

【17：08】警返宣布，下午約四時起，大批示威者向機場快綫近機場站的路軌投擲大量鐵枝、磚頭和石頭等雜物，更有人闖入機場快綫的路軌範圍，嚴重阻礙列車服務。警方將於短時間內採取驅散行動，並警告示威者立即停止違法行為及離開。

【17：03】有防暴警員從機場出發，沿機場路向東涌方向前進。逾百名防暴警員移走示威者設在來往機場道路上的路障。

【16：51】有交通警抵機場路、機鐵路軌附近，截停一名人士，並將其帶往機鐵路軌的另一端，遠離示威人群及在場傳媒。

+ 2

【17：01】有示威者在東涌游泳池對出馬路中央放置鐵欄，阻塞市中心交通。

【16：49】青馬大橋入機場方向交通嚴重擠塞，大批人士選擇在大橋落車開始徒步行去機場。

在東涌，有居住在東涌的機師表示，暫無巴士可乘搭去機場，感到很是無奈。

【16：46】機場路機鐵路軌旁，有穿黑衣人士與一名市民發生衝突，有人跌倒在地上。現場消息指，有人意見不合，一名市民取起磚頭打一名示威者的頭部，被示威者反圍住制服在地上。該市民的腿部有擦傷，而被打的黑衣男子頭部後方有出血，現場有義務急救員協助處理傷勢。

+ 8 + 7 + 6

【16：40】有港鐵職員走到機鐵路軌檢查，期間有示威者繼續以硬物擲入路軌及車廂方向。兩名港鐵職員將路軌上的鐵及膠喉管移開，並移走較大型的磚頭。

【16：37】有示威者不斷向機鐵路軌範圍投擲石塊。

【16：32】示威者陸續離開機場範圍，由於機鐵停駛，有大批抵港旅客滯留在機場機鐵站內無法離開。

【16：26】有一條綠色的鐵支被放在機鐵路軌上，致一列機鐵列車需停在前方，未能駛離。

港鐵宣布，由於有人闖入機場快綫近機場站的路軌範圍，影響列車服務，為安全起見，機場快綫往香港方向的列車需要暫停服務。

+ 4 + 3 + 2

【16：22】大批示威者撤退後，機場大樓T1及T2運作正常，只有部分店舖關門。有抵港市民及旅客詢問去路，在場職員告知「無巴士及的士」，需乘機鐵前往市區。

【16：20】有人在赤鱲角南路連接東涌的迴旋處拆毀路旁鐵欄，其他人以雨傘陣遮擂，現場交通擠塞。

【16：09】有示威者撤往東涌的同時在馬路設置路障，有在場人士認為不應再開路予車輛離開機場，「萬一有警車出嚟就死」。

而由於路面交通停擺，有欲離境的旅客拉着行李箱在馬路上步向機場。

【16：06】在東涌，仍有不少黑衣示威者在東涌港鐵站附近聚集，並不時叫喊「時代革命 光復香港」等口號。

+ 7 + 6 + 5

【15：45】大批示威者退到暢興路，即二號客運大樓對出，有示威者大叫「去東涌！」有在場人士開始往東涌方向步行離開。

【15：43】便衣探員在巴士總站制服一名黑衣男子，有防暴警隨即以盾牌阻擋傳媒拍攝查問過程。

+ 4 + 3 + 2

【15：40】有示威者以硬物擊碎並撞開一塊玻璃，內有消防灑水裝置。亦有示威者用椏叉射擊一輛停泊現場的港鐵貨車，亦有人在車上以噴漆留下字句。

有示威者在場用滅火筒噴向高處，現場煙霧瀰漫，味道刺鼻。

【15：31】有便衣探員在市區巴士總站截查兩名年輕男子，他們背著背包，手上持有普通口罩。

而示威者則使用多條消防喉，放在路障上，持續向地面射水，現場火警鐘長鳴。

【15：30】警方宣布，有大批示威者下午仍然逗留在機場一帶，部分人走出附近馬路，以大量水馬和雜物堵塞航天城交匯處及赤鱲角南路一帶的馬路，企圖癱瘓機場一帶的交通。現時機場一帶的交通非常擠塞。因應現場情況，警方將會採取驅散行動，並警告示威者立即停止違法行為及離開。

【15：26】港鐵宣布，因應政府及機管局的要求，以配合機場實施進出管制措施，東涌綫列車服務調整至15分鐘一班車

【15：24】機場特別通道出入口，有10名警員身穿速龍制服，頭戴防暴頭盔戒備。示威者後退期間，用行李手推車及垃圾車重整防線。

有示威者則用現場的消防喉，向地上及路障灑水。

【15：19】防暴警開始向巴士總站對出、示威者築起的防線推進。示威者同時後撤，現場火警鐘響起。大批示威者跨過圍欄回到巴士站範圍，有人驚慌跑往機場二號客運大樓方向，另有示威者及市民一同擠上機場巴士。有部份乘客嚇哭。

+ 3 + 2

【15：14】巴士總站位置，現場示威者指有防暴警員出現，大批示威者隨即大叫離開，有示威者登上巴士離開。

【15：12】有機場職員將示威者設置在馬路的路障移走，讓原本停泊在站內的機場巴士駛離。

【15：09】約100名身穿防暴服的警員進入機場市區巴士站對出，在外圍組成防線。

【15：03】執達吏已到達現場。

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【15：00】由網民發起的「機場交通壓力測試」於下午1時起開始，至下午3時有逾千人響應，在一號客運大樓外的市區巴士站一帶「排隊等巴士」，部份人登上巴士牌寫有「T1T2」的巴士，其他人則留在巴士站一帶高呼口號，以水馬、手推行李車設路障，並破壞閉路電視鏡頭，又以噴漆在牆身寫下標語。

期間一度有十數名示威者在客運大樓廁所及四面八方湧出抵港大堂，但他們逗留一會便跑離客運大樓範圍。

【14：55】機管局職員再次向在場示威者，宣讀禁制令內容。

【14：48】一號客運大樓內，有警員及保安阻止抵港乘客步往市區巴士站方向，有機場特警一度與傳媒就所站位置問題爭執。

【14：45】港鐵表示，考慮到車站的情況，為安全起見，機場快綫博覽館關閉。

在示威者聚集現場，有人破壞閉路電視。

【14：40】鐵網後現由機場保安接替防暴警察築防線，公司向他們派頭盔作保護。原本的防暴警察則已改往機場內增援，另有約10名防暴警察於機場通往巴士站門口戒備。

【14：42】在青衣站，有港鐵職員向仍等候免費的士的市民表示，的士大多已不願意前來接載市民往機場，呼籲他們自行去東涌乘巴士往目的地，現場市民一度鼓譟。有操普通話的旅客到場才發現機鐵服務暫停，有市民主動讓他們優先乘的士離開。

【14：37】 有數十名戴口罩市民獲港鐵安排免費乘搭的士離開。有市民表示，下午一時許準備乘機鐵往機場，豈料列車服務暫停，其後與港鐵職員理論近一小時，始獲港鐵安排的士離開，車費由港鐵支付，有車站服務職員維持秩序。其後仍陸續有市民前往青衣站，準備去機場，但港鐵職員則叫他們去另一樓層自行乘的士離開。

【14：26】青衣站機場快線出入閘機被毀，顯示屏被噴漆，現場殘留噴漆氣味。增值機的顯示屏被打碎，地上遺下少量玻璃碎片，所有機器暫停使用，有示威者用噴漆在牆上寫下訴求，現場未見有港鐵職員處理，只有保安人員用手機拍下損毁情況。

【14：26】示威發起人在網上通訊群組稱，北大嶼山公路擠塞，呼籲欲參與的人士可以考慮步入機場，在機場巴士總站（暢達路）集合。

【14：25】大量示威者由東涌步行去機場。

【14：20】青衣站出閘拍卡機被拆，乘客無需使用八達通已可出入閘，暫未見港鐵職員維持秩序。

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【14：16】陸續有航班乘客及機組人員欲前往市區方向的巴士站，惟該路段有機管局所設的水馬及鐵欄，他們暫未能離開客運大樓。T1 機鐵站貼出「此門關閉」的告示，出入口以鐵欄封住。

【14：13】有示威者推行李車設置防線。

【14：10】大批示威者於巴士總站設防線，高叫口號「fight for freedom」，大部分前線示威者戴口罩

【14：05】有香港站機場快線職員建議，乘客可轉搭東涌線到東涌轉其他車輛到機場。不過有乘客表示，部分東涌往機場的巴士已停駛，質問如未能趕及登機，港鐵會否賠償。職員表示，車務中心曾考慮安排接駁巴士接載乘客，但或受路面因素影響，未有作相關安排。

【14：05】機管局職員向示威者講話，惟現場示威者情緒激動，高叫口號聲蓋過職員聲

【14：05】有機管局職員手持法庭禁制令並持咪宣讀禁制令，指現場人士正出席未經批准的示威，促在場示威者離開。

【14：02】有警架設鐵馬，相距二百米外的示威者及市民氣氛高漲，高呼「黑警還眼」。保安手拉手組人鏈防止攻入水馬後範圍，十多名防暴警暫時在機場內範圍戒備。

【14：00】防暴警借機將在場記者趕離一號客運大樓，並在客運大樓與巴士總站之間「form the line」，拒讓記者重返客運大樓內採訪。

【13：58】上百示威者在東涌出現，現場消息指部份去機場，部份去北大嶼東涌警署。

【13：55】約三十名配戴防暴頭盔及盾牌的軍裝警到被封鎖的廁所外戒備，引起在場市民指罵，隔了數分鐘後，他們突奔至巴士總站方向。

13:51，T1外有旅遊巴接載防暴警察到場（陳淑霞攝）

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【13：51】T1外有旅遊巴接載防暴警察到場。

【13：51】機場客運大樓，警方封鎖其中一個廁所，暫未知原因，有機場特警在門外阻止其他人入內，亦要求記者「唔該聽話！記者唔該合作！」。

下午約1時35分，有乘客不滿港鐵突然暫停機場快線服務，向客務服務中心投訴，批評造成不便。（黃偉倫攝）

【13：48】現場消息指，有數名市民進入機場離境大堂，並奔往廁所內，隨即有警員追捕，並守侯至廁所前，問話後放行。

【13：43】在港鐵香港站，乘客王小姐表示，原本打算到機場接朋友機，惟入閘5分鐘後，港鐵突然宣布暫停服務。她續稱，之後到客務中心要求退款時，對方竟要求出示身份證等個人資料方可退款，批評安排不合適，認為身份證屬個人資料。

【13：40】穿黑衣人士以噴漆噴向站內的閉路電視鏡頭，有機鐵站職員報警。黑衣人士其後到月台等候往東涌的列車。

【13：35】近十名戴上防護頭盔警員在機場內戒備，與機場大樓外的示威者相距約200米

【13：35】有乘客不滿港鐵突然暫停機場快線服務，向客務服務中心投訴，批評造成不便。

【13：31】港台直播所見，有穿黑衣人士以鐵鎚破壞青衣機鐵站閘口數個八達通讀卡器。

【13：30】港鐵指，因應政府及機管局的要求，以配合機場實施進出管制措施，機場快綫列車服務如下：

1. 香港站往博覽館站的列車服務，暫停服務；

2. 博覽館站往香港站的列車服務，每10分鐘一班

而香港站及九龍站的市區預辦登機服務亦會暫停服務。

+ 7 + 6 + 5

【13：30】現場聚集人數增多，示威者迫滿兩旁，中間留路予抵港旅客前往巴士站。

【13：20】有十幾名黑衣人在機場廁所和其他位置從四方八面湧出機場接機大堂，有機場保安隨即追逐，黑衣人其後跑離機場大樓。

【13：17】港鐵香港站機場快線未見人潮。

【13：15】機場巴士總站已有近二百人聚集，不少人身穿便服，亦有人身穿黑衣及戴上口罩。

【13：09】青嶼幹線觀景台，有交通警截停十多輛汽車，逐一搜查司機的車輛及搜身，搜出少量口罩。

【13：00】有在場市民高呼「光復香港、時代革命」、「五大訴求 、缺一不可」。有途人指罵「接機」市民，其後有示威者步上連接一號客運大樓的行人天橋，希望與該名途人對質，遭現場保安勸阻，未有進一步行動。

【12：35】在機場大樓外，有巿民以電腦播放昨天太子站衝突事件的片段。

【12：30】陸續有數十人在巴士總站指示牌附近聚集，有部份人戴上口罩。機場通往暢達路機場巴士總站架設水馬及鐵絲網，在場工作人員指有需要時將會關閉。

【12：15】網民號召集合的機場地面運輸中心，暫未見大批人流聚集。機場接機大堂亦暫無異樣，有不少警員在客運大樓內戒備。

【12：00】港鐵表示，因應政府及機管局的要求，以配合機場實施進出管制措施，機場快綫列車服務如下：

1. 香港站往博覽館站的列車服務，每20分鐘一班；

2. 博覽館站往香港站的列車服務，每10分鐘一班

而香港站及九龍站的市區預辦登機服務會於航班起飛前120分鐘截止。