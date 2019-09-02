【8.31遊行】李家超：社會仍有默許暴力　看前因後果判斷警方執法

上周六（8月31日）警民再次爆發衝突，夜晚大批速龍小隊成員及防暴警員突然衝入太子站月台，直入車廂向車廂內的手持雨傘、無裝備的示威者揮舞警棍及噴胡椒噴劑。保安局局長李家超今日（2日）在跨部門記者會上多次強調不能只看單一片段、單一行為作判斷，必須看前因後果，相信警方按實況及考慮採取確保治安及懲治違法者行動。 他又指，合理化及容忍暴力只會令暴力越演越烈，令社會失控，而社會上仍有默許這些暴力的現象，呼籲市民向暴力說不。

被問及當晚警方為何進入車廂追打市民後轉身離開，李家超解釋，不能只看單一片段，要看前因後果，當時警方收到報案，指有人在站內打鬥和被襲擊，加上較早前發生示威者縱火及向警方投擲燃燒彈等暴力事件，故警方必須採取行動。李認為，警方掌握整體狀況，他們當時可能已經受到襲擊，或可能會受到襲擊，按判斷作出相應行動。

其後再被追問會否公開港鐵閉路電視重組事實，李家超未有正面回答，僅稱任何人可按機制投訴，機制會公正處理投訴，並進行蒐證工作。若市民無法記錄警員編號，他稱仍有多種方法識別，例如市民可根據事發時間、地點及事件作出投訴，警方掌握警員行動資料。至於為何驅趕傳媒出站，他解釋是要確保搜證工作不受干擾。

李家超又指，過去兩日激進人士在港鐵、機場大肆破壞、阻撓機場等行為，暴力的危險程度達嚴重級別。他以暴徒來形容示威者，指他們在上周六向警方投擲逾百粒汽油彈，又向持相反意見的市民作攻擊，做法是製造黑色恐怖，對此作出譴責。他又指，留意到社會上仍有默許暴力現象，促市民向暴力說不，共同維護法治。