【罷工罷課】黃楚標中學指不能穿校服叫口號　校董：校方反對罷課

今日（2日）是新學年開學日，多間中學的學生及校友發起聲援罷課行動。東涌香港教育工作者聯會黃楚標中學有學生今日中午放學後，於門外叫口號。有校友向《香港01》稱，當時有校內老師以學生不能代表學校為由，要求學生不能穿校服叫口號及表達立場，學生隨後「被迫脫去校服表達訴求」。 該校校董黃錦良接受訪問時重申，辦學團體教聯會反對罷課，同時對有人到校外聲援的做法予以嚴厲譴責，反對將政治爭議帶入校園。不過他強調，學校不會懲罰罷課學生，反而主張教師與學生溝通疏導情緒。

有黃楚標中學校友稱，有老師以不能代表學校為由，要求學生不能穿着校服叫口號及表達立場，學生隨後「被迫脫去校服表達訴求」。（讀者提供）

有黃楚標中學舊生向《香港01》表示，該校有學生罷課，亦有舊生到校門外聲援。他表示，早上8時有罷課學生聚集在校門內，有一名訓導主任指罵罷課學生，並多次要求學生停止罷課和舊生離開。其後有舊生繼續在門外叫口號，遭附近市民挑釁，之後有市民報警要求警察驅趕在場聲援的舊生，惟警察到場後表示沒有理由驅趕舊生。

有學生於中午12時許放學後，在校門外與聲援舊生在校門外叫口號。該名舊生稱，有老師以學生不能代表學校為理由，要求學生不能穿着校服叫口號及表達立場，學生隨後「被迫脫去校服表達訴求」。

有黃楚標中學舊生表示，該校有學生罷課，亦有舊生到場聲援。（讀者提供）

黃錦良重申，辦學團體教聯會反對罷課。（資料圖片）

記者曾致電該校查詢，職員表示校方「無咩回應」。教聯會主席、辦學團體校董黃錦良接受《香港01》查詢時表示，留意到網上有人號召到該校門外聲援罷課，對於相關人士做法予以嚴厲譴責，重申不應將政治爭議帶入學校，導致校園成為「角力場」，他呼籲有關人士「盡快收手」。

黃錦良重申，辦學團體反對罷課，學校有既定機制跟進。他批評，利用學校作罷課平台並不適合，令學生利益受損，校方不會提供罷課場地，他說：「要罷課請用其他地方。」不過他重申，自己不主張學校處罰罷課學生，而應透過老師與學生溝通疏導情緒，目的是尋求解決辦法，而非懲罰。