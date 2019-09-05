【太子衝突】重組事發時序　港鐵CCTV證七傷者坐列車到荔枝角送院

反修訂《逃犯條例》爭議持續，上周六（8月31日）晚警方進入港鐵太子站月台執法，當場拘捕40人，涉嫌參與未經批准集結、刑事毀壞、阻礙警務人員執行職務等。惟當晚電視直播中，可見車廂內有戴黑色口罩乘客被防暴警察噴胡椒噴劑，以致跪地歇斯底里要求停手，畫面十分震撼。警方其後解釋並非濫捕，指有示威者對抵月台的警員施襲在先，並指有激進示威者在車上換掉黑色衣服後「喬裝市民」。 因此事實的關鍵，在於月台上的閉路電視（CCTV）片段。消息人士透露，事發月台的兩支閉路電視，疑在警員抵達前，已被示威者破壞，因此未能拍攝到衝突過程。據悉，綜合其他閉路電視鏡頭拍攝到的片段，當晚有七名傷者，迂迴地由一列特別列車載往荔枝角站，再上救傷車前往兩所醫院治理，當中兩人被綑綁在擔架上，未見如謠傳有人在站內被打死，過程中有警員隨同傷者。他們送院時，距離受傷已逾兩小時。 《香港01》已向港鐵查詢片段內容。

8月31日晚上11點，警方在太子站列車和月台內，拘捕示威者，場面混亂。（資料圖片／余俊亮攝）

8月31日港九多區連環有激進示威者進行破壞、縱火，與警方發生嚴重衝突，到晚上更由地面激戰至地下。當晚10時許，有穿上黑衣及防備裝具的示威者，在旺角登上一列往調景嶺方向列車後，在車上與不同意見乘客發生爭執，期間一名穿藍衣乘客揮動鎚仔威嚇，有黑衣乘客還擊捉住他；同時有黑衣乘客向車廂噴滅火筒，導致煙霧彌漫。

站內拘捕受非議 高級警司稱另有警員受襲前傳

警方接報後到場，從電視直播所見，一批「速龍小隊」成員及防暴警察衝到月台及車廂，制服多名黑衣示威者。其中在一個車廂內，一批年輕乘客打開雨傘，速龍小隊向旁邊數名年輕乘客噴胡糊噴劑，哭着求饒。其後傳媒趕至，拍攝到多名乘客頭破血流，但未知如何受傷。由於直播看到警方拘捕過程，令警方受到非議。

警察公共關係科高級警司余鎧均在翌日凌晨記者會上表示，指有激進示威者破壞港鐵旺角站設施後，到月台乘車離開時換衫「喬裝市民」，因此警方在太子站進行拘捕行動，當時也收到999報案指車上發生爭執。她強調警務人員當時受到襲擊，「大家喺螢光幕上，只係睇到一個鏡頭，並唔知道之前發生過咩事」，她稱將會利用所拍攝片段，弄清整件事。

根據港鐵太子站的位置圖，當晚事件發生在下層3號及4號月台。（港鐵官方網頁）

傳有人在太子站被打死 當局斥造謠

警方當晚約11時30分要求所有在太子站內的記者離開，指為犯案現場，需要進行搜證，所以當時除了警員外，就只有被捕示威者及救護員留下，令外界無從得知事後發展，結果傳出「數名示威者站內疑被打死」的傳聞。

政務司司長張建宗、警方及消防處先後在9月2日的跨部門記者會及警方記者會中，澄清太子站送往醫院的傷者，並沒有人死亡，並斥有示威者被警方打死之說，是胡亂指控，譴責造謠者。

8月31日晚上太子站車廂衝突過後，車廂地上留有不少雜物，如黑衣和染血紙巾。（資料圖片／蔡正邦攝）

究竟當晚太子站發生了甚麼事，包括警方稱有同事在月台受襲「前傳」，以及為何會出現謠傳有人死亡。《香港01》從消息人士方面，得悉從閉路電視影片，還原了解當晚大致經過：約10時50分涉事列車到達3號月台觀塘線往調景嶺方向，到翌日近凌晨1時半，警方安排一列列車運載傷者到荔枝角站，再上救傷車到兩間醫院治療，歷時近三小時。

荃灣線往中環月台兩CCTV被毀

消息人士指出，當3號月台列車在10時50分抵達後，隨即有示威者下車，步向對面荃灣線往中環的4號月台的兩部閉路電視CCTV。其後兩部閉路電視均未能如常運作，疑被示威者破壞。

據悉，太子站3號及4號月台所在的樓層，共設6部閉路電視，包括每邊月台頭尾設兩部，以紀錄頭4卡及後4卡車廂外的月台情況；另外兩部則能看到扶手電梯上大堂以及升降機門外情況。

發生警民衝突的列車，是停泊在4號月台，由於月台兩部閉路電視已被毀，加上列車內沒有攝錄裝置，因此港鐵沒有警員拘捕示威者及進入車廂影片。

特別列車由太子載傷者到荔枝角站上救傷車

消息人士表示，根據太子站及荔枝角站的閉路電視片段，約在翌晨凌1時20分，港鐵安排了一列特別列車到達太子站上層荃灣線往荃灣方向的1號月台，接載傷者。由於事發為下層月台，故救護員、傷者及警方須經由升降機上到上層月台，他們至少搭乘了5次升降機，才把全部傷者運進車廂。該列車在約凌晨1時30分到達荔枝角站，傷者逐一由候命的救傷車接載前往醫院治療。

↓↓8月31日警方太子站拘捕示威者↓↓

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七名傷者送院 有人被綑綁擔架床上

消息人士續指，當晚一共有七名傷者上了特別列車，為五男二女。當中三男二女全程須躺在擔架床送院，其中二人被綑綁；另外兩名男傷者則坐輪椅。所有傷者均由至少有兩名救護員及兩名警察陪同，消息人士表示，閉路電視片段可見大部分傷者期間均能與救護員談話，即使眼睛閉合，頭部亦有移動，即場未見有疑似死亡傷者。

記者將上述事發時序，與消防處早前提供的資料比對，發現所有事發時間均吻合。消防處證實當晚五男二女受傷，由總共19名救護人員及消防處救護指揮官護送，前往港鐵荔枝角站，並於9月1日凌晨1時42分，由在荔枝角站候命的救護車送往瑪嘉烈醫院及明愛醫院治理。傷者當時的情況分別為三名嚴重、兩名普通、兩名輕傷。

換言之，撇除被破壞的閉路電視未能拍攝當晩事發經過，從其他影片，暫知當晚的確有有七名傷者由特別列車運往荔枝角站後再送院，距離受傷時間逾2小時。

有網民日前呼籲當晚在太子站受傷的市民，應盡快聯絡律師循民事訴訟，入稟法庭向港鐵索取閉路電視片段，否則過了一定期限後會被刪除。據了解，港鐵的閉路電視片段僅保存28日；現時荃灣線列車車廂內未設有任何攝錄裝置，故當晚只有其他月台以及其他位置的閉路電視拍攝到過程。