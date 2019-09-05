【逃犯條例】李澤楷登報：堅守「一國兩制」停止暴力　維護秩序

長和系資深顧問李嘉誠，早於八月十六日，以「一名香港市民」名義，在多份報章登廣告，並以「黃台之瓜 何堪再摘」及「最好的因 可成最壞的果；以愛之義 止息怒憤」作內容，對反修例風波作出表態。

同日，李嘉誠次子李澤楷，亦以「盈科拓展集團」及旗下「富衛保險」的名義，於《東方日報》頭版刊登全版廣告，寫有18隻大字──「反對暴力行為 維護社會秩序 恢復理性討論」。

就在昨日(9月4日)，特首林鄭月娥終將「撤回」二字說出口，李澤楷則於今日在多份報章，包括《東方日報》、《文匯報》等登報表態。下款署名「李澤楷」、「盈科拓展集團」及「富衛保險」。不過今次的內容，未及上次登報的簡潔。全文如下：

堅守「一國兩制」 停止暴力 維護秩序 香港長期繁榮穩定，繫於「一國兩制」行穩致遠，對於近期在香港發生的暴力行為，以致百業凋敝，社會撕裂，深感痛心。 日前國務院港澳辦已對當前難題提出多點意見。香港要停止暴力，以法治恢復社會秩序，實在刻不容緩，大家與團結一心，重建和諧社會。 香港的未來，有賴全港共同創建。支持特區管治團隊與社會各界人士和青年對話，繼續共同發展香港經濟，保持國際地位，為香港、為下一代創造更美好未來。