【逃犯條例】港大醫學院逾400學生手牽手組成人鏈默站

行政長官林鄭月娥昨日(4日)宣布正式撤回《逃犯條例》修訂，但開學後的校園依然抗爭不息。香港大學醫科生及護理系學生今日（5日）發起「人鏈連Med Camp」行動，參與者由醫學院蒙民偉樓開始組人鏈，一直延伸至連接瑪麗醫院的行人天橋上。據粗略估計，共有逾400人出席。 自6月以來衝突不斷，其間不斷有急救人員受傷，參與行動的護理系學生張同學哽咽道：「痛心疾首，每晚都好難過，望住咁多人受傷，唔知可以再做到啲乜嘢。當權者可以再做啲咩幫到小市民，幫助到香港？」

人鏈沿沙宣道伸延至連接瑪麗醫院的行人天橋。（張浩維攝）

港大醫學院學生日前在網上發起組人鏈行動，今日中午12時半學生先於蒙民偉樓聚集，然後沿羅富國徑、沙宣道伸延至連接瑪麗醫院的行人天橋。參與者高叫「光復香港、時代革命」、「五大訴求、缺一不可」及「醫護救人、為何不能」，人群在下午1時半左右和平散去。

護理系學生張同學（右一）今日戴上急救人員字樣頭盔、反光衣及防毒面罩出席，她說：「痛心疾首，每晚都好難過。」（張浩維攝）

學生：書本上學「救急扶危」不論身份 但現實很難

護理系學生張同學今日戴上急救人員字樣頭盔、反光衣及防毒面罩出席，她表示從書本上學習到「救急扶危」，不論立場、身份、背景，但現實情況很難達到這些目標，並認為責任在於警方：「警方拒絕人哋（急救人員），乜佢哋（示威者）唔係人嚟咩？每人都有權接受治癒。」

對於在衝突期間不斷有急救人員受傷，張同學哽咽道：「痛心疾首，每晚都好難過，望住咁多人受傷，唔知可以再做到啲乜嘢，當權者可以再做啲咩幫到小市民，幫助到香港？」

對於林鄭月娥計劃成立對話平台，被問及有什麼說話想跟對方說，張同學說：「其實我都冇咩想同佢講，佢只係撤回，我唔接受，講得好清楚係五大訴求、缺一不可。」

+ 9 + 8 + 7

王同學表示，組人鏈則是利用和平方式，向政府表達即使已撤回《逃犯條例》修訂，香港人都會繼續站出來。（張浩維攝）

身穿港大醫學院白袍出席活動的王同學表示，警方使用橡膠子彈直射頭部，大量使用過期催淚彈，及後更有黑社會在街頭毆打市民，但警察卻袖手旁觀，種種問題都在危害香港人性命。

「睇到一幕又一幕畫面，無辦法唔企出嚟」

王同學強調，作為醫護系學生，需要「不平則鳴」，別無選擇，必定要站出來發聲，不能容忍暴力繼續發生；組人鏈則是利用和平方式，向政府表達即使已撤回《逃犯條例》修訂，香港人都會繼續站出來。

王同學說，醫護界在是次運動中走得較前，是因為警方濫用暴力，造成大量流血事件，迫使他們需肩負更大的角色，但警方不時阻撓施救，甚至要乞求對方允許施救，「睇到一幕又一幕畫面，我哋實在無辦法唔企出嚟。」