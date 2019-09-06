兩個月大女嬰感染腸病毒併發腦膜炎　現時情況穩定

衞生署衞生防護中心今日（6日）調查一宗兒童感染腸病毒嚴重個案，一名過往健康良好的兩個月大女嬰，證實對腸病毒呈陽性反應，臨床診斷為腦膜炎。病人現時情況穩定。 衞生防護中心提醒，由於腸病毒感染是透過直接接觸病人的鼻或喉嚨分泌物而傳播，因此市民必須保持警覺。

衞生署衞生防護中心今日（6日）調查一宗兒童感染腸病毒嚴重個案。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心指，一名過往健康良好的兩個月大女嬰，自上月26日起出現發燒和嘔吐，即日被帶往廣華醫院急症室求醫，並於27日入院接受治療，其後被轉送該院兒童深切治療部接受進一步治療。病人的腦脊液樣本經化驗後，證實對腸病毒呈陽性反應。臨床診斷為腦膜炎。病人現時情況穩定。

初步調查顯示，病人及其家居接觸者居於內地。病人的堂姐自上月21日起出現發燒和嘔吐，並已於內地求醫，現已康復。病人其他家居接觸者至今沒有出現病徵。

衞生防護中心發言人表示，由於腸病毒感染是透過直接接觸病人的鼻或喉嚨分泌物而傳播，因此市民必須保持警覺，並採取以下預防措施：

飯前、如廁後及處理嬰兒的尿片後應徹底洗手； 咳嗽或打噴嚏時應掩蓋鼻口； 保持空氣流通；及 染有鼻或口腔分泌物的玩具或用具應洗乾淨。

衞生防護中心提醒，感染腸病毒的兒童應留在家中，直至病癒才可回校上課，以免感染其他兒童。