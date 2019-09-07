【逃犯條例】中小企基金申請簡化　商界冀政府提早批出企業貸款

反修訂《逃犯條件》風波持續數月，投資評級機構惠譽昨日（6日）宣布將香港的信貸評級，由「AA+」降至「AA」，同時予「負面」評級展望，反映本港信貸評級有機會再被下調，為香港經濟前景再添憂慮。香港工業總會主席葉中賢出席商台節目《政經星期六》表示，政府現時支援中小企的基金，其申請程序已簡單化，局方亦計劃以專人協助企業申請基金，望有助增加中小企流動資金。

商業一台「政經星期六」訪問嘉賓：（前排左起）中華廠商聯合會行政總裁楊立門、香港工業總會主席葉中賢、香港中小型企業總商會會長巢國明、 香港餐務管理協會會長楊位醒。（商台提供）

香港中小型企業總商會會長巢國明表示，本港近期社會環境緊張，商會將會推動業界申請商務及經濟發展局為企業提供的基金。他指明白資金流動性對中小企營運尤其重要，認為若中小企能夠「先還息，後還本」的話，將有助減輕中小企與流動資金有關的壓力。由於現時政府支援中小企的基金，企業在申請前已不需要再撰寫計劃書，只需在表格上填簡單資料即可，申請程序大大簡化，葉中賢指局方將計劃以專人協助企業申請基金。

中美兩國去年展開貿易戰，中華廠商聯合會行政總裁楊立門表示，內地在中美貿易戰開始前，製造成本已經相當高，不少商家正「吊命」，結業將令過去賺到的金錢付諸流水，投資心態「都好差」。惟政府各項基金的使用率在近期有所提高，他指未來將繼續跟進相關情況，向局方提出意見和市場現況，建議提早向企業批出貸款。

香港中小型企業總商會會長巢國明表示，本港近期社會環境緊張，商會將會推動業界申請商務及經濟發展局為企業提供的基金。（資料圖片）

而香港餐務管理協會會長楊位醒則指現時情況較2003年沙士時更差，反修例運動令飲食業「好大鑊」，尤其油尖旺區和銅鑼灣，周末均為遊行的舉行地區，令生意大減。楊位醒直言怕飲食業現在「執唔到笠」，有不少餐廳廚房長工現已放無薪假，擔心飲食業未來將難以支付租金。