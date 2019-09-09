【新聞加零一】美國國會將議人權與民主法案　通過會點影響港人？

反《逃犯條例》修例風波下，反修例示威者於周日（8日）發起中環遮打花園集會及遊行，向美國駐港總領事館遞交請願信，促請美方盡快通過《香港人權與民主法案》。美國國會今（9日）復會，有美國共和黨議員指將安排表決有關法案。即點擊影片，一片睇清《香港人權與民主法案》如何影響港人。

法案今年６月再度提出 美共和黨議員支持

《香港人權與民主法案》早於2014年提出，直至反修例事件出現，美國共和黨眾議員史密斯（Chris Smith）、共和黨參議員魯比奧（Macro Rubio）、國會及行政當局中國委員會主席麥戈文（Jim McGovern）等人再度於今年6月提出法案。

↓↓按照草擬的法案內容，提出了多項針對香港自治和民主議題的措施，其中包括↓↓

（1）美國國務卿每年檢視香港自治權，並向國會提交報告，以享受美國所予的特殊待遇（包括關稅） （2）制裁壓制香港基本自由、人權人士 （3）港人如因非暴力示威被捕，美方不因此拒批學生或工作簽證 （4）確保香港選民普選特首

9月8日中環遮打集會遊行圖輯：

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網民曾發白宮聯署 逾十萬人參與

自今年6月再度提出後，多名美國議員亦表示對法案的支持，當中包括眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）、參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）等。而法案亦取得香港網民的回響，有網民於7月初發起白宮聯署，促請美國國會盡快通過法案，不足一周已獲10萬人聯署。

美國共和黨海外事務組織副主席俞懷松（Solomon Yue）於8月31日在社交網站指，於國會復會後，將安排表決法案並排入議程，更指有關決定已獲民主、共和兩黨支持。中國外交部於上周兩度回應，促請美方停止審議有關法案。中國外交部發言人耿爽指：「任何干預中國內政的企圖不會得逞，再次奉勸美方有關政客立即停止推動有關涉港議案。」耿爽又強調香港問題屬於中國內政。