公屋聯會向特首請願　冀施政報告提全收粉嶺高球場建公屋

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公屋聯會今日（10日）早上聯同多個屬會團體，到行政長官辦公室進行請願，就新一份施政報告提出有關房屋、土地政策的建議；其中包括全面收回粉嶺高爾夫球場興建公營房屋、加建「綠置居」、設立租金津貼基金，以及調整居屋綠白表比例等。代表向特首林鄭月娥遞交建議書，表達了有關訴求。

公屋聯會今日（10日）早上聯同多個屬會團體，到行政長官辦公室進行請願，就新一份施政報告提出有關房屋、土地政策的建議。（受訪者提供）

倡設租金津貼、加建「綠置居」

政府將於10月9日發表新一份《施政報告》，公屋聯會今日到特首辦請願，表示政府早前推出了約 190億元的紓困措施，只起短期緩解作用，未有根本解決目前香港房屋三大問題，包括「租金貴、上樓耐、置業難」。

聯會就新一份施政報告提出有關房屋、土地政策的建議，包括全面收回粉嶺高爾夫球場興建公營房屋、加建「綠置居」、加快推行「土地共享先導計劃」、市區重建增加公營房屋供應、適量降低屋邨綠化面積增建公屋單位、設立租金津貼基金、研究設立居屋及「白居二計劃」入息及資產下限、調整居屋綠白表比例、協助首置人士置業措施，以及增加公共屋邨停車泊位等。

聯會續指，自政府修訂 《逃犯條例》起，社會至今發生連串的示威及衝突事件，觸發尤其年青一代的憤懣情緒，認為修補社會撕裂，是社會需要共同設想的事。

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