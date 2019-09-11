【中秋節】九巴、新巴及城巴增班次　傳港鐵或不通宵行駛

中秋將至，在反修例風波下，有網民發起於9月13日當晚在多區築起人鏈，向政府表達訴求。 《南華早報》引述消息報道，指港鐵出於安全考慮，或會取消中秋通宵行駛安排，《香港01》已向港鐵回覆，暫未獲回覆。 而九巴、新巴及城巴則表示，將在中秋節當日（本周五）至翌日（本周六） 增強多條巴士路線服務，包括加密班次及開辦特別路線。

九巴今年中秋節將如常加強巴士服務。（資料圖片）

據《南華早報》報道，港鐵將一改以往慣例，不在中秋當晚提供通宵服務，而轉為延長服務時間，目標是避免安全隱患、防止人群在車站聚集。《香港01》已向港鐵查詢，暫未獲回覆。

而九巴則宣布會在中秋節當日（本周五）至翌日（本周六） 特別增強47條巴士路線服務，包括加密班次及開辦特別路線，方便市民外出賞月或回家團聚；並為乘客推介熱門賞月地點路線。主要整調服務時間的班次由下午3時開始、而港島區往來荃灣、烏溪沙站及石圍角等地區的巴士將加開下午4時至5時的班次。

另外，往來多區的尾班車亦會延長服務時間、部分通宵路線的「N車」將提早服務。

新巴城巴亦表示，中秋節及翌日將增設特別路線，包括往來筲箕灣與石澳、金鐘與寶達邨、赤柱往中環；而260路線之尾班車時間亦會延至中秋當晚11時55分。

此外，多條路線將因應客量加強班次，以方便市民。路線包括：6 、 6X 、 260 、 307 、 619 、 681 、 780 、 788 、 789 、 930 、 930X 、 962B 、 962X 、 967 、 969 、982X 、 N118 、 N171 及 N619 等。其他通宵路線則會按情況加強。

↓↓↓ 九巴、新巴城巴在中秋當日及翌日的服務安排如下↓↓↓

市民可透過九巴手機程式、新巴或城巴網頁了解服務情況及查閱路線資訊，新巴城巴亦公布了巴士站的臨時安排。市民如有需要可致電巴士公司查詢：



九巴顧客服務熱線（電話：2745-4466）

新巴顧客服務專線（電話：2136-8888）

城巴顧客服務專線（電話：2873-0818）