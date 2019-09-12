范鴻齡入醫管局僅一年　即獲委任為醫管局主席　12月1日起生效

行會成員羅范椒芬兄長范鴻齡今日（12日）獲港府委任為下任醫院管理局主席，接替將卸任的現任主席梁智仁，任期由今年12月1日起生效。 范鴻齡曾任多項公職，包括行政長官創新及策略發展顧問團、西九文化區管理局董事局和香港金融發展局，但醫療相關的公職僅自上年起獲委任為醫管局大會成員，並出任醫管局大會轄下財務委員會、人力資源委員會、醫療服務發展委員會及中央投標委員會成員，自今年4月起出任葵涌醫院及瑪嘉烈醫院管治委員會成員。

范鴻齡2018年才加入醫管局，事隔一年便更上一層樓。（醫管局網頁圖片）

醫院管理局發稿，歡迎政府今日宣布委任范鴻齡為醫管局新任主席，任期由2019年12月1日起生效。



新聞稿中提及，范鴻齡擁有豐富管理經驗及專業知識，他出任多項公職，為不同公營機構提供策略性意見，包括行政長官創新及策略發展顧問團、西九文化區管理局董事局和香港金融發展局。范鴻齡自去年起獲委任為醫管局大會成員，並出任醫管局大會轄下財務委員會、人力資源委員會、醫療服務發展委員會及中央投標委員會成員，並自今年四月起出任葵涌醫院及瑪嘉烈醫院管治委員會成員。

醫管局行政總裁高拔陞深信，范鴻齡在不同範疇的管理及機構管治經驗，將會為醫管局注入新思維和動力，克服未來的挑戰及持續提升香港的公營醫療服務。他又指將與醫管局所有員工，全力支持和配合新主席帶領的醫管局大會，繼續促進公營醫療服務發展以保衞民康。

75歲梁智仁任期於11月底屆滿

高拔陞同時感謝醫管局現任主席梁智仁教授過去6年任主席期間的貢獻，他指梁智任在醫學界和教育界德高望重，憑着卓越的專業知識及豐富的學術與醫療管理經驗，籌劃未來醫院發展，他亦特別關顧醫護人員的專業發展和培訓，尤其重視挽留人才和增加人手的措施。

高拔陞形容在梁智仁帶領下，醫管局全力應對公營體系的服務需求壓力，過去幾年，醫院聯網服務已完成重組以提升效率，多間新醫院亦相繼落成及開展服務，加上進行得如火如荼的十年醫院發展計劃，都為未來的挑戰奠定穩固的基石。