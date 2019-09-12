【個人私隱】瑪麗醫院外科醫生電腦疑被盜　失360名病人資料

瑪麗醫院今（12日）公布，一名外科醫生的手提電腦於周二（10日）存放於辦公室期間，懷疑遭盜竊。該醫生上班時發現電腦被偷，其他財物未有遺失。該手提電腦設有密碼，主要用於臨床研究及數據分析用途，載有約360名病人的姓名、身份證號碼、年齡、性別及臨床資料，及一批早年已離世的病人資料。醫院已就事件報警，及翻查閉路電視片段展開調查，並向受影響病人致歉。

瑪麗醫院發言人今（12日）表示，有醫生的手提電腦於周二（10日）存放於辦公室期間，懷疑遭盜竊。（資料圖片 / 羅君豪攝）

瑪麗醫院發言人指，懷疑失竊的辦公室範圍，需以密碼進出，及設有獨立門鎖。醫院已就事件報警，及翻查閉路電視片段展開調查。此外，醫院已透過早期事故通報系統，向醫院管理局總辦事處報告事件，和通知個人資料私隱專員公署跟進。

院方就事件向影響的病人致歉，發言人指，將通知受影響病人解釋事件，預計下周內完成通知工作。病人如有疑問可聯絡醫院病人聯絡組，電話為2255 1366。發言人續指，醫院非常關注事件，會加強巡邏及提醒職員注意保管個人財物，如病人懷疑其個人資料被不法取閱，可聯絡醫院查詢，並重申，有關失竊事件沒有影響醫院的臨床服務，亦不會對有關病人的治療構成影響。