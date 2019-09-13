將軍澳中醫院開展招標工作　有財力及技術申請者方可獲資格投標

首間中醫院將軍澳中醫院料於2024年落成並啟用，食物及衞生局今日（13日）公布招標安排，招標將分兩階段進行，先設投標資格預審，挑選技術上及財政上有能力的申請者，再從獲批預審資格的申請者當中挑選承辦機構，政府計劃最多只有4名申請者獲投標資格預審。投標公告刊於今日及20日的憲報，政府預計於2020年底會選出並公布中標者。

首間中醫院—將軍澳中醫院料於2024年落成並啟用，食物及衞生局今（13日）公布招標安排。（資料圖片）

2014年《施政報告》預留將軍澳百勝角2.5公頃土地發展中醫醫院，設400張病床，提供住院、門診等服務，但不設急症室、全身麻醉手術、深切治療及分娩服務，中醫院亦會支持本地高等教育院校臨床培訓和中醫中藥科研用途。

港府今日就中醫院營辦商招標並刊憲，邀請有興趣營運並合資格的機構偉交申請。招標將分兩階段進行，分別是「投標資格預審」及「招標工作」，先挑選技術上及財政上有能力的申請者，再從獲批預審資格的申請者當中挑選承辦機構，政府計劃最多只有4名申請者獲投標資格預審。

整份合約年期為20至25年

醫院的營運服務契約包括10年醫院服務年期、政府可視乎情況而批出最多的5年延長服務期、開院前的3年半籌備工作、及6年的服務後年期，整份合約年期為20至25年。