【校園天地】仁濟醫院陳耀星小學開放日9月21日舉行

仁濟醫院陳耀星小學開放日 活動目的： 讓幼稚園生及家長透過參與不同活動，親身體驗本校課堂特色，並提升孩子創造力、專注力、溝通能力及親子關係。 活動詳情： 日期：2019年9月21日（星期六） 時間：10:00 a.m.–5 p.m. 地點：仁濟醫院陳耀星小學 將軍澳坑口煜明苑側（港鐵坑口站B出口）

活動內容及時間：

☆ 小一入學講座及學校簡介10:30、12:30、15:30、16:30

☆ Cooking Ma Ma 10:15、13:15、15:15、16:15

☆ 學生才藝Show 12:00、14:00

☆ 無人機及機械人體驗 10:45、14:45、15:45

☆ 英語欖球體驗 11:00、15:00

☆ 花式足球體驗 10:00、16:00

☆ 試玩香港代表隊無人機及機械人、平板電腦編程、德式棋、電子學習及STEM專區、

學生成果及作品展示、校園參觀、攝影專區、小食攤位及扭扭波等……

報名方法：

1. 致電27061932聯絡高書記

2. 把報名回條傳真至本校（傳真號碼：27064872）

歡迎幼稚園家長及學生（K1、K2及K3）參加。為免向隅，報名從速。

（內容由仁濟醫院陳耀星小學提供）

歡迎所有中學、小學及幼稚園投稿至「01校園」，有意投稿者可將文稿及照片經電郵傳送至campus01@hk01.com