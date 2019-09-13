【中秋節】捲男警肉照「劉公子」現身維園　促設獨立調查委員會

修訂《逃犯條例》風波未停，近月警民衝突不斷。今年中秋有大批市民在維園組成人鏈，並高呼口號及唱歌。曾因拍下警察及藝人肉照惹上官非的同志富商「劉公子」劉定成，今晚亦現身於維園，他直言從前的事早已過去的，又稱自近三個月的衝突以來，至今見到警察只覺反感，被問及有否後悔，他說：「無話鍾意錯，任何事都有階段。」

劉定成今日現身於維園，在草地上與一眾年輕人高呼「香港人加油」。（高仲明攝）

劉公子：幾乎每場遊行集會都出席

劉定成今晚現身於維園，手提「月娥->越訛」的自畫燈籠，在草地上與一眾年輕人高呼「香港人加油」。

劉定成說，他現年已69歲，但幾乎每場遊行集會都會出席。他表示，今日跑步後便到維園，晚上9時半仍未吃飯，只希望與一眾年輕人同行，「人要憑良心講野，要擦鞋、違背良心，我做唔出⋯⋯唔出嚟發聲就唔係香港人！」

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指熱愛警察屬「過去的事」

劉定成曾經熱愛警察，更為他們拍下寫真，但他說這已是「過去的事」。他說，近三個月來看到的新聞及直播，對警察的觀感已「插水式」下滑，甚至反感，因應近期事件，更難以安枕。

他認為監警會無認受性，政府必須要成立獨立調查委員會，「呢三個月來，我覺得好失望，有咩可能速龍冇號碼？有咩可能扮示威者混入人群？」

劉定成：今年中秋最不快樂 但最有意義

劉直言對於過去對警員熱愛並不後悔，「無話鍾意錯，任何事都有階段。」但他說，現時見到警察都會不屑一顧。

他又指，今年是最不快樂的中秋節，但看到一眾市民在維園聚集及唱歌，卻是有世以來最有意義中秋，「我個心一直支持學生。」

劉定成曾邀男藝人及為男警拍裸照

劉定成多次以「試鏡」為名，邀請男藝人及健身教練拍照，甚至拍下全裸照，其後更夥同契仔盧昕傑恐嚇男事主會公開裸照，2011年被控，翌年被裁定非禮及刑事恐嚇等三項罪名成立，被判囚17個月。

劉定成當時被控非禮及刑事恐嚇四名男藝人一案，上庭時他們在屏風後作供，以將各人身份「保密」。至於男警裸照中，各人均堅稱自願任「模特兒」，時任O記總督察吳樂後出庭為辯方作證。