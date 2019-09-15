【逃犯條例】港鐵中秋沒通宵車　鐵路工會主席林偉強：冀最後一次

反修例風波持續三個月，在多次示威衝突中，港鐵多個車站遭到破壤。香港鐵路工會聯合會主席林偉強今 (15日)早上，出席商台節目《政好星期天》時表示，理解港鐵於中秋不設通宵行車，對乘客做成不便，「希望係最後一次」。另外，對於在近日衝突中，前線員工被謾罵、起底，感到十分心痛，他又質疑，破壞車站對於爭取訴求有何影響，反問「整爛晒啲嘢可以得到訴求？」

對前線員工被謾罵感心痛：只是執行指令

香港鐵路工會聯合會主席林偉強今（15日）在電台節目中指，今年中秋節港鐵不設通宵行車，形容是較為特別，亦了解到對乘客的不便，自己亦感覺好麻煩，幸好路面交通能作配合。他稱，早前同事有向公司反映，要求公司針對解決員工、乘客安全才決定通宵行車，而公司終決定不通宵服務，「希望係最後一次」。

他指，近日的衝突對系統、同事做成衝擊。他對於前線員工被謾罵、起底，甚至被襲擊，感到心痛，強調前線員工只是執行指令，而目的僅是將乘客安全送達目的地。

香港鐵路工會聯合會主席林偉強（左二）今早出席電台節目，直言對前線員工被謾罵感心痛。（資料圖片）

他續指，在近日包圍車站、站內衝擊事件中，員工被安排到安全地方等候，但聽到外面的聲音，感到挫敗感、恐懼，待散去後，亦要立刻進行修復工作。他質疑，破壞車站對於爭取訴求有何影響，反問「整爛晒啲嘢可以得到訴求？」林又言，香港的鐵路系統運作了40年，設備、維修效率皆受到同行羨慕，若指「系統死不足惜」是極大侮辱。

對於早前在寶琳站，有休班港鐵站長被襲擊，林指該名車長當晚已送院，其後回家休息。他認為車長十分無辜，稱其只是執行指令關站，且當晚到寶琳站接家人，但遭到「暴徒圍攻」，雖然已作多番躲避，仍然受傷。

近日有網民發起跳閘行動，他指現已有附例列明罰則，又斥「逃票係相當唔要得嘅行為」，形容如食霸王餐一樣。他又指，不一定罰錢便能了事，認為警方可控告詐騙等刑事罪行。