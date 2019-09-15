【海外醫生】陳肇始周一率團訪澳洲　盼吸引當地醫護來港服務

食物及衞生局局長陳肇始明日（16日）將率代表團前往澳洲墨爾本和悉尼，與當地官員見面、參與在墨爾本和悉尼居住的港人及醫療專業人員的聚會，及與當地香港留學生見面，目的是推廣為非本地培訓醫生而設的有限度註冊計劃，並鼓勵當地醫護加入本港公營醫療系統。 代表團成員包括醫院管理局、社會福利署和非政府組織代表。

繼早前到英國宣傳有限度註冊制度後，陳肇始是次率團到澳洲再作宣傳。（資料圖片）

食衞局局長陳肇始率領代表團於9月16日至20日前往澳洲墨爾本和悉尼，與當地醫療專業人員及學生會面。陳肇始稱是次訪問目的是推廣為非本地培訓醫生而設的有限度註冊計劃，並鼓勵合資格非本地培訓醫療專業人員，尤其是醫生、護士、物理治療師和職業治療師，可在香港公營醫療系統服務。



陳肇始將分別在墨爾本和悉尼，會見維多利亞州衞生及公共服務部首席衞生官Brett Sutton博士和新南威爾士州衞生部部長Brad Hazzard，就環球健康及雙方關心的議題交換意見。她亦會參與在墨爾本和悉尼居住的港人及醫療專業人員的聚會，並主持為兩地主要大學的香港留學生而舉辦的聚會及簡介會。

她亦會到訪墨爾本蒙納士大學的半島校區，與就讀職業治療和物理治療的學生會面，以及與墨爾本大學和悉尼大學的資深醫療教學人員會面。



代表團成員包括醫院管理局、社會福利署和非政府組織代表。陳肇始離港期間，將由食衞局副局長徐德義署任食物及衞生局局長。