【9.15衝突】警員佐級協會：汽油彈是致命武器　可用實彈槍械制止

《逃犯條例》修訂引發的政治風波持續，昨日（15日）大批市民響應號召，由銅鑼灣東角道遊行至金鐘、中環一帶，最終再次演變警民衝突，入夜後北角一帶亦發生群眾打鬥。 警察員佐級協會主席林志偉今日發表聲明，形容示威者為「暴徒」，又指汽油彈是致命武器，「每當有暴徒將汽油彈舉起作投擲之勢，現場的警務人員很有可能會視作對自身或其他人的致命攻擊而使用相應的武力或武器制止，包括實彈槍械。」 然而，林志偉整份聲明均未有提及北角的毆鬥事件，亦未有提及部分人士襲擊傳媒的行為。

水炮車一度被燃燒彈擊中著火，水炮車往車身灑水，火勢隨即減弱，不久後熄滅。（盧翊銘攝）

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林志偉在聲明中批評，「暴徒」聯群結黨、有組織地以汽油彈攻擊巡邏或執勤中的警務人員，嚴重威脅警務人員及其他市民的生命安全。他引述其中一段影片指，昨日有超過10名「穿著黑衣的暴徒」，以汽油彈在馬路上伏擊兩名正乘坐電單車巡邏的交通警員，兩名警員被迫落車及被暴徒以汽油彈追擊，最後兩人擎槍將「暴徒」嚇退。

林志偉隨後警告「失去理智的暴徒」，油彈是致命武器，「每當有暴徒將汽油彈舉起作投擲之勢，現場的警務人員很有可能會視作對自身或其他人的致命攻擊，而使用相應的武力或武器制止，包括實彈槍械。」

林呼籲，會員執勤時如遇上突發事件，而自身或其他人的生命安全受即時威脅，人員應果斷使用合理、適當的武力或武器保護自己及他人，他說：「根據警隊的武力使用指引，為控制局面，人員使用的武力程度，可以比對方高一個層次。」