【逃犯條例】團體取消尖沙咀唱國歌遊行　參與者遭包圍需警車送走

反對修訂《逃犯條例》引起的風波持續，日前不少撐警人士手持國旗到不同地點揮動國旗高唱國歌，惟最終演變成不同政見人士打鬥。 有市民發起今日(18日)下午1時30分於尖沙咀「唱國歌愛國遊行」，並由尖沙咀太子酒店外，經廣東道遊行至天星碼頭近五支旗桿，活動已獲警方發不反對通知書。不過，有發起人稱考慮過現場情況，決定取消活動，惟引起部份參與者不滿鼓譟及口角。現場亦有大批反修例市民，包圍他們高叫口號，雙方發生口角。最後參與遊行者要乘坐警車，由警員護送離開。

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遊行原定下午1時30分於尖沙咀太子酒店出發，下午約一時已見約30多人在酒店外行人路聚集，部分人手持國旗。惟至下午1時15分，網名「鄧德德」、香港政研會主席鄧德成到場指自己是搞手，稱因擔心氣氛緊張，因今日遊行取消，並表示遊行暫定改於下星期六或日舉行，出發地點為文化中心。男子又即場收集出席人士的聯繫方法，聲稱會提供最新消息。

雖遊行取消，但仍有10多人人士未離開，眾人一度高呼「支持警察」等口號，又高舉標語。期間有數名警員經過，他們向警察鼓掌。

期間一名白衫男子手持國旗揮動，他堅持要留在海港城商場內，最後被參與者拉走，一度引起口角及鼓譟，並一直高叫「中國加油」。該名男子最後被拉走，並在警方包圍下走出廣東道，現場車輛一度無法通過。其後警方護送該名男子上一輛白色車，現場有市民高呼「光復香港，時代革命」等口號，又有市民攜帶擴音機擴出「願榮光歸香港」等歌曲。

有部份出席遊行的人打算離開時，遭近百名反修例人士沿途跟隨，對約10名手持國旗人士高呼「光復香港，時代革命」等口號，警方在場築成人鏈保護持國旗者，並到達海港城停車場附近。反修例人士繼續包圍指罵。

警方其後安排他們乘坐警車離開，引來在場包圍人士喝倒采。有人不滿為何該批人士可上警車離開，跟隨正在離開的數名警方並要求作解釋。大批警員其後撤離現場。

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日前淘大商場亦有撐警人士唱國歌，演變成政見不同人士之間打鬥。（資料圖片）

據主辦單位申請的不反對通知書中，預計參與人數約800人，大會會安排最少 30名糾察員在整個公眾遊行期間提供協助，活動至下午2時30分結束。網上宣傳遊行中的海報中就呼籲「愛國人士積極參與活動」，又要求參加者切勿穿黑色上衣及戴口罩。

近日亦不少撐警人士發起到商場等地唱國歌，惟與反修例人士發生衝突，日前淘大商場更需軍裝警員分隔維持秩序，更有多名人士被捕。