藝發局選舉接19份有效提名　《逆流大叔》編導組隊參選

藝發局今日（18日）宣布，2019年藝發局藝術範疇代表提名推選活動共收到19份有效的候選人提名，投票將於10月20日及21日舉行。19名候選人中，包括4名香港土生土長的藝術工作者連結參選，組成「Arts 4 More」團隊，希望為藝術界拓開更多資源，成員包括去年執導電影《逆流大叔》而成名的陳詠燊。

Arts 4 More 團隊參選藝發局選舉。（左起）陳詠燊、張珮華、閻韻、胡俊謙。（Arts 4 More 圖片）

藝發局表示，今屆提名活動的10個藝術範疇中，藝術行政、藝術評論及舞蹈範疇的候選人自動當選；合資格的選民將投票選出其餘7個藝術範疇，分別為藝術教育、戲劇、電影藝術、文學藝術、音樂、視覺藝術及戲曲的代表，以供行政長官考慮委任為下屆藝發局成員。

今屆一共有19位有效的候選人，其中4人組成團隊「Arts 4 More」，希望透過連結參選，在藝發局發揮更大力量，除了在各自的藝術專業為界別爭取更多權益，亦議定了共同政綱，希望為本地藝術界開拓更多資源。4名成員為陳詠燊、張珮華、閻韻、胡俊謙，分別參選電影藝術、戲劇、音樂、藝術教育等範疇，其中陳詠燊去年憑執導《逆流大叔》一炮而紅，獲多項香港電影金像獎提名。

藝發局表示，為了加深選民了解候選人，提名活動的代理「三葉推廣有限公司」將於10月5日下午1時至5時20分，在旺角社區會堂舉行候選人論壇，7個須競逐之藝術範疇的候選人，將向選民發表政綱，並解答提問。

藝發局指，投票活動將於10月20日及21日舉行，是次選舉沿用以往的跨藝術範疇選舉制度，即來自10個藝術範疇的選民，均可投票選出7個須競逐之藝術範疇的代表。藝發局續指，獲提名的代表名單，將交予行政長官考慮委任為下屆藝發局成員，任期由2020年1月1日開始。