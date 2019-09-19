【法律百科】第三方披露令　向無辜涉事者取料　考慮層面亦較廣

香港教育大學學生會會長梁耀霆，聲稱在「831太子站事件」當晚被捕，並欲向警方索償。他早前入稟高院，要求港鐵交出閉路電視片段，他在指示聆訊時以「第三方披露令」（Norwich Pharmacal Order）作為其法理依據，法官今(19日)只下令港鐵須保存相關片段，但要否交片，則稍後再安排聆訊討論後才決定。 要求法庭頒令向第三方索取資料並不罕見，梁引用的「第三方披露令」，則較常用於未有正式司法程序的情況，但又需向涉事的第三方索取資料，例如受騙人士要求某銀行交出懷疑騙徒的資料，銀行只是無辜涉入事件，但其角色涉及的利益衝突亦較多，法庭處理時，亦要有更廣泛的考慮。

教育大學學生會臨時行政委員會會長梁耀霆（紅圈示），稱831當晚，身穿黑色西裝，剛好從尖沙咀乘港鐵到太子站，他在太子站被捕，之後獲無條件釋放。（余俊亮攝）

「第三方披露令」出自英國案例

申請人梁耀霆在指示聆訊中，要求法庭依賴第三方披露令（Norwich Pharmacal Order），以下令港鐵交出相關的片段。

「第三方披露令」，源自1974年一宗英國案件，該案涉及一間擁有某化合物專利的藥物公司，他指海關揭露有大量化合物的寄售品入口英國，但未得該公司的同意，故要求海關公開該些進口商的身份，海關拒絕。英國上議院最後根據普通法的公平補救原則，規定曾協助某種違規的第三者(如案中的海關)，須向受害人(如該藥物公司)披露違規者的身份。

第三方有責任協助受害人

終審法院在2002年一宗民事案時，亦處理過「第三方披露令」的爭議，終院在該案判詞中指出，當有一個無辜的第三者，被牽涉入嚴重侵權或涉錯誤行為的活動中，該無辜的第三者，是有責任協助案中的受害人，以令其可作進一步的追究行動。

教育大學學生會會長梁耀霆入稟要求港鐵交出太子站831的閉路電視片段。(資料圖片)

多是無辜牽涉其中

然而，法庭在作出這類申請時，卻要考慮多方面的問題，因為這個「披露令」並非一個平常的命令，該第三方人士很大機會只是無辜牽涉其中，並無證據顯示他與涉案人士有關，或有份參與有關行為；而該第三方人士，亦可能與被指控的一方有責任關係，例如若該第三方是一間銀行，要求被披露的資料涉及其顧客，銀行與顧客間存在保密的關係，法庭在考慮有關的命令時，必須衡量各方利益。

證據要求相對較高

終院因而指出，法庭若要作出「第三方披露令」前，必須考慮以下因素：

1. 必須有確實且具說服力的證據，證明涉及嚴重侵權或不當活動確曾發生，申請人提出的證據要求亦相對要求較高；

2. 必須清楚證明，該命令會或很可能協助到申請人，或為他帶來得益；

3. 要求披露的內容不能過於廣泛。

故這類申請，常用於如騙案的受害人，如某受害人相信騙徒曾用某銀行收款或處理，由於銀行在事件中，只是無辜被用作收騙款工具，但該懷疑騙徒又是其客戶，銀行不便公開其客戶的資料，受害人便可向法庭申請第三方披露令，要求法庭頒令，要銀行提供有助作起訴或追討行動的資料。

另有條例可要求披露文件

事實上，除了「第三者披露令」外，《高等法院條例》 第42條有關披露文件的條例，亦可要求法庭下令不相關的第三方交出相關文件。

該條例定明，如申請的一方，認為某獨立第三者可能管有涉及相關爭議點的文件或資料，可以向法庭作出申請，法庭參考情況並接納該第三方確可能管有該些資料，在規則指明的情況下，有權命令該第三方披露是否管有有關文件，並向申請人或其相關代表交出。

不過，若要引用《高等法院條例》的條文作申請，須在司法程序內進行，即如申請人已正式入稟進行申索，如已入稟任人身傷害賠償的申請，才可以引用《高》的條例要求法庭下令第三方交出相關資料。然而在梁的案件中，仍未有正式入稟的司法程序，故亦未能引用這條文。