【逃犯條例】彌撒唱《願榮光歸香港》　教區：不認同儀式唱社運歌

有天主教堂在上周末的主日彌撒中，不採用聖祭禮儀慣常用的聖歌，改以社運歌曲《願榮光歸香港》作為禮成詠。天主教香港教區於本月16日發出通告表示，肯定主禮司鐸及參禮信眾對香港社會目前動盪局勢的深切關懷，但不認同社運歌曲適用於聖祭禮儀。 教區又指，過去數月因「反修例」而引發的社會矛盾，導致一些堂區的聖祭禮儀在「講道」及「信友禱文」上偏離聖祭禮儀原則。

在9月14日晚，位於慈雲山的聖文德堂，以反修例社運歌曲《願榮光歸香港》代替慣常用的聖詩，作為一場彌撒的禮成詠（社交媒體截圖）

社交媒體上流傳，在9月14日晚，位於慈雲山的聖文德堂，以反修例社運歌曲《願榮光歸香港》代替慣常用的聖詩，作為一場彌撒的禮成詠，事件引起不少教友討論。

天主教香港教區引用梵二大公會議有關禮儀和聖事的訓導，指出各類聖樂和樂器「必須符合禮儀精神，適合神聖用途、符合教堂的莊嚴，並確實能使信友獲得神益。」而用作聖歌的詞句，必須符合教會的道理，而且最好由聖經及禮儀資料中取材。

至於有關堂區的聖祭禮儀在「講道」及「信友禱文」上偏離聖祭禮儀原則，教區謹重申相關的原則，指出「講道的重點，在於讓參禮信眾聆聽救主基督親臨，向他們宣告，天主的聖言如何此時此地得到實現。」而「信友禱文」不合適用作對時事或政見的評論或表態。

教區表示，鼓勵和支持堂區及信友透過不同形式的祈禱善工，繼續為香港的福祉代禱。但需要提醒牧者及教徒，必須在舉行禮儀及關社行動上遵循福音精神、信仰原則及教會訓導。