瑪嘉烈醫院女護士請連續病假　遭同事踢爆身在泰國　判社服80小時

瑪嘉烈醫院女護士，聲稱為到泰國參加自我提升課程，找人代她看私家醫生及取病假紙，以向醫院請兩天無薪病假，惟有同事發現女護士病假期間不在港，向上司舉報。女護士早前在西九龍法院承認一項串謀訛騙罪，今（20日）被判社會服務令80小時，並須賠償醫管局逾2510元。

被告何凱敏在西九龍法院承認找人代看醫生取病假紙騙病假，被判社會服務令80小時。(資料圖片)

女被告何凱敏，26歲，承認於去年6月5至11日期間，與不知名人士訛騙醫管局。

找朋友代取兩天病假紙

控方案情指，被告安排了一名朋友在去年6月6日到診所看病，取得被告翌日不能上班的醫生紙，她又安排朋友在同月8日再看醫生，並取得同月9日的醫生紙。被告之後用該兩張醫生紙申請病假，兩天病假涉津貼約2500餘元。

被發現身處泰國遭舉報

實情是被告在去年6月4日離港，11日回港，她上班後申請在6月5至9日放病假，並呈上病假紙為證。後來被告有同事發現她聲稱病假，但卻身處泰國，上司從同事口中知悉情況後追問被告，被告承認安排「替身」代看醫生及取病假紙。

被告安排的「替身」，分別去青衣兩間卓健醫療中心求醫，由於是覆診病人，病人只需提供姓名及電話即可求診，毋須再查身份證。診所的閉路電視亦拍到，該兩天的求診人士並非被告。

求情稱與同事相處不佳

被告早前求情時透露與同事相處不佳，故自費報讀改善溝通的課程，但有些課程在外國進行。被告稱曾嘗試用年假申請，但不成功，故才想到用病假。被告因涉及此案，亦須面對醫管局及香港護士管理局的聆訊，或會被吊銷護士執照。

案件編號：WKCC 3057/2019