葵涌首設地區康健中心將開幕　料每年服務逾5萬名居民

食物及衞生局在葵涌設立首間地區康健中心，以加強以地區為本的基層醫療健康服務。中心將於本月25日正式營運。 政府期望透過中心加強公眾對疾病的預防意識、提升公眾對個人健康管理的能力及為慢性病患者提供支援。中心向葵青區居民提供多項免費諮詢服務；而針對慢性疾病高風險人士，專科治療如物理治療、中醫服務、視光學評估等則每次收費150元。中心預料每年將服務2萬名普羅市民或慢性病高危人士，以及3.5萬名慢性疾病患者。

食物及衞生局在葵涌設地區康健中心，希望加強的基層醫療健康服務。中心將於本月25日正式營運。（李恩慈攝）

地區康健中心設於葵涌九龍貿易中心，佔地15,500呎。中心已聘請了15位醫護人員，包括藥劑師、營養師、物理治療師等，服務對象為葵青區居民。主中心的設施包括健康資訊站、自我健康檢測站、評估室、康復及適健區等。 另外亦有5個附屬中心，分別設於葵涌東北、葵涌中南、葵涌西、青衣東北及青衣西南，將於1年內陸續投入服務，讓居民診症更便捷。中心預料每年將服務2萬名普羅市民或慢性病高危人士，以及3.5萬名慢性疾病患者。

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中心會向大眾提供免費藥劑師及社工諮詢、護理諮詢教育、社區推廣活動等。市民可向參與地區康健中心網絡的20多名醫生作慢性疾病諮詢及診症，政府會就每次診症資助最多250元。由地區康健中心網絡醫生診斷的高血壓、糖尿病或肌肉骨骼問題患者，可參加慢性疾病管理計劃。病人透過參與該計劃，專科治療如物理治療、職業治療、營養飲食治療、足病治療、病理化驗、視光學評估及中醫服務每次收費150元，餘下費用由政府津貼。

食衞局局長陳肇始表示，「慢性病對公營醫院的壓力最為沉重」，故必須改變本港醫療系統「重治療，輕預防」的風氣，期望長遠可透過計劃減低對公營醫院的壓力。她稱，現時有數十名葵青區醫生參與地區康健中心網絡，正陸續邀請更多醫生參與此計劃。

每年營運費1億元 全數由政府負責

陳肇始稱，地區康健中心每年的營運費用為約1億元，全數由政府負責。在指導及監督方面，食衞局已委任地區康健中心管治委員會，向局長匯報地區網絡運作、服務提供及發展，並定期進行公眾諮詢，收集區內居民意見以改善服務。

根據地區康健中心網站，管治委員會由醫護專業界別的代表，包括醫生、護士、專職醫療人員、中醫師、社工、學者及區議會代表組成。委員會主席為食物及衞生局基層醫療健康辦事處處長蔡宇思醫生，而顧問為食物及衞生局副局長徐德義醫生。陳肇始表示，委員會內有學者及專家負責「睇數」，相信架構能有效監督中心運作。

另外，政府已透過公開招標，委託香港中文大學進行一項為期3年的地區康健中心監察及評估研究，主要範圍包括康健中心服務質量、效率及成本效益，希望能更完善地籌劃未來的地區服務。

陳肇始期望地區康健中心可逐步推廣至全港各區，計劃於深水埗及黃大仙設立第二批康健中心，並研究推出不同規模的基層醫療健康服務。