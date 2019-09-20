【海外醫生】再多7名獲批有限度註冊執業　將到公立醫院工作

醫院管理局發言人今（20日）公布，已接獲醫務委員會通知，確認批准7名非本地培訓醫生的有限度執業註冊申請，在公立醫院協助分擔前線醫生的工作量。該7名醫生將於麻醉科、家庭醫學、內科及外科服務。 目前全港共有15名非本地培訓醫生，以有限度執業註冊形式，在公院人手短缺的部門工作，並分布於心胸肺外科、急症科等，醫管局發言人稱，海外招聘進度理想。

醫院管理局今（20日）公布，已接獲醫務委員會通知，確認批准7名非本地培訓醫生的有限度執業註冊申請。（資料圖片）

尚有約20名海外醫生將到港履新

醫管局表示，在海外招聘醫生的工作將持續進行，目前尚有約20名非本地培訓醫生已被評定為符合資格的申請者，並由有關臨床部門進行面試後認為適合聘用。所有申請人均已符合香港醫學專科學院認可的相關資歷要求，亦已取得當地的執業註冊。醫管局將會按他們可以到港履任的時間，陸續提交有限度執業註冊申請。



發言人又稱，海外招聘進度理想，醫管局持續收到非本地培訓醫生的求職申請，將安排符合資格的申請者進行面試。

現時共有15名非本地培訓醫生以有限度執業註冊的形式，在公立醫院人手短缺的部門工作，包括麻醉科、心胸肺外科、急症科、家庭醫學、內科、兒科及放射科，以紓緩前線醫生的工作量。另外兩名非本地培訓醫生亦將於9月及10月履新。



醫管局自今年4月開始，已將招聘非本地培訓醫生為駐院醫生的範圍擴展至所有專科，及在8個專科醫生流失情況較為嚴峻的專科（麻醉科、解剖病理學、心胸肺外科、耳鼻喉科、婦產科、眼科、放射科及核子醫學科），招聘已獲取專科資格的非本地培訓醫生為副顧問醫生。