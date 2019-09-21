【連儂牆】何君堯承認最初目標剷牆　讚清潔隊遇「曱甴」處變不驚

由6月反修例行開始以來，「連儂牆」遍地開花，市民紛紛在牆上貼上寫有反修例訴求的便利貼及各式宣傳海報。立法會議員何君堯今日（21日）發起「清潔香港運動」，呼籲市民前往全港18區清理「連儂牆」，不過今日凌晨於Facebook改稱只清理街道垃圾。 活動由早上8時許開始，至下午3時左右結束。何君堯於下午在Facebook直播表示，今日行動「順利完成」，重申無任何政治性，但承認最初目標「剷晒」連儂牆，但礙於避免引起衝突而改為清理垃圾。他提出將每年9月21日，定為「清潔香港」日，但疑手民之誤寫作「清漯香港」日。 他在直播時以「一堆曱甴」，形容在筲箕灣清理期間遇到的反對者，並稱清潔隊處變不驚。

何君堯（前中）建議將每年9月21日定為「清潔香港」日。（鄧柏良攝）

何君堯：承受好大心理壓力

下午3時許，何君堯與網名「鄧德德」的香港政研會主席鄧德成，在南區一個沙灘進行FB直播。他形容今日18區的清理工作，順利完成，由上午8時許清理到下午3時許，「所花的工夫大，做得快，但係承受嘅心理壓力都好大。」他們表示，活動的安排只有一個星期左右，感謝各位鼎力的支持，包括義工、支持單位和組織，方能令清潔運動效果良好。

何君堯稱「運動本身無任何政治性」，但承認最初計劃是清理連儂牆，「如果真係講原創意思，真係想剷晒佢（連儂牆），不過有時都要尊重下（他人），我哋又唔係搞對抗。如果反對聲音大或者會引起衝突，我哋咪盡量避免囉，係咁簡單！」

再以「曱甴」形容反對者

何君堯在FB撰述，自嘲「我們受到曱甴『熱烈的歡迎和高聲的歡送』之外，大體上各區氣氛和秩序均是良好的。」

二人於沙灘再談論時，更即使在沙灘時都遇到「一隻曱甴」，「處變不驚，嚟到邊度都有人喜歡、有人唔喜歡。嚟到呢度都有一隻曱甴，使乜警佢哋，筲箕灣就成堆，阿德（鄧德成）就仕臨危不變。」

旺角行人天橋，有參加者撕走地上的文宣。（資料圖片／張浩維攝）