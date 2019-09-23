【小一自行收生】喇沙舊生持25分仍憂子不獲派位　另報逾十間學校

小一「自行分配學位」階段今日（23日）至周五（27日）開始，家長可到心儀學校替子女報名交表；教育局預計2020/21學年適齡小一學童人數將減至5.57萬人，較本學年減少1,600人。 十多名家長今早到傳統名校喇沙小學交表。喇沙校友黃先生和妻子今早8時許已到校門外排隊，黃先生表示，在自行階段「計分辦法準則」下，雖然已手持25分，但由於去年有舊生反映同樣分數兒子不被取錄，所以亦擔心自己兒子不獲派位。

黃先生表示，目前已為兒子報讀10多間直資小學或私立小學，例如英華小學、拔萃男書院附屬小學等；另外亦有安排兒子參加中、英、數補習班、跆拳道班、畫班等。

喇沙校友楊先生坦言，雖然手持25分，但亦有為兒子報讀3至4間直資小學。(鄧穎韜攝）

另一名排隊交表的家長楊先生亦是喇沙校友，他表示自己現居於東區，以往小學至中學都是在喇沙度過，期望兒子可以同樣在優良師資下接受教育。他指，雖然手持25分，但亦有為兒子報讀3至4間直資小學，例如播道書院、英華小學等。

喇沙書院學生近日舉辦罷課集會，被問及作為校友會否擔心，楊先生認為，幾乎每間學校都有類似情況，日前參加部份小學簡介會時亦有校長談及相關問題，強調目前對母校及香港的教育制度仍有信心。

為報喇沙家長月花逾8千元 為兒子報興趣班

面對「世襲生」以往年在喇沙書院傳統名校的佔比甚高，手持20分、住在九龍城區的家長周太表示，雖然喇沙書院競爭十分大，但都希望一試，「我個仔都算叻」；她又指，現時每月會花逾8,000元為兒子報讀興趣班，她笑稱：「貴過幼稚園學費！」然而，由於周太今日未帶齊資料，稍後會再到學校交表。