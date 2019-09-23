地盤工涉游泳非禮女生A至G　女生A稱為被告泳姿有異　遭蛙手掃腰

地盤工在將軍澳游泳池游泳期間，涉嫌非禮7名隨泳隊練習的女童，被控7項非禮罪，案件今（23日）於九龍城裁判法院開審。女童A供稱，她習泳時見被告在她前面游蛙式，但其姿勢有異，會雙手伸直及向外及「擘得好開」，她遭被告摸大腿、腰部及膊頭，她初時以為被告不懂游泳，但遭摸第二、三次後感到懷疑，向教練投訴，其後報警。

被告楊運華否認在將軍澳泳池非禮7名女童。（馮家淇攝）

被告涉非禮7名女童

被告楊運華，49歲，報稱地盤工人，被控7項非禮罪。控罪指，被告於2019年6月21日在將軍澳游泳池非禮女童A至G，該7名女童年齡為8至13歲。

13歲的女童A以視像系統作供，稱其屬泳隊當晚約6時半到將軍澳游泳池進行熱身，當時泳池人流不多，同行7至8位女隊員使用6號泳線進行練習，期間被告亦在該泳線游泳。A稱被告在她前面使用蛙式游泳，但與一般姿勢有異，他雙手伸直及向外分開，指其「隻手擘得好開」。

避開仍遭被告掃腰

A從被告右邊繞過，並相隔一隻手位，突感到大腿被按了一下，她曾向後望但繼續游泳，A上水後向教練投訴，教練叫A避開被告。A之後繼續練習，及與被告保持距離，仍遭被告輕掃腰部及膊頭。

救生員也曾提被告注意一下

A上水時，已見教練及女童B在池邊，而救生員正提點被告「要注意一下行為」，被告否認行為有異，教練決定報警。A初時以為被告不懂游泳，但觸碰第二、三次則感懷疑。

案件編號：KCCC2078/2019