廉署控學校飯盒商兩兼職廚師　涉偽造值勤紀錄詐騙工資逾1.1萬元

廉政公署今日（23日）起訴本地學校午餐飯盒供應商美思餐飲服務有限公司的兩名前兼職廚師，控告他們涉嫌分別與一名主廚串謀偽造值勤紀錄，詐騙工資共逾1.1萬元。兩名被告已獲廉署准予保釋，以待星期三（25日）在沙田裁判法院分兩案答辯。

廉政公署今日（23日）起訴本地學校午餐飯盒供應商美思餐飲的兩名前兼職廚師，涉偽造值勤紀錄騙工資逾1.1萬元。（資料圖片）

被告盧燦朋（60歲）及陳偉成（42歲），同為美思餐飲前兼職廚師，各被控一項串謀詐騙罪名，違反普通法。該公司為本地學校供應午餐飯盒，盧燦朋及陳偉成於案發時為美思餐飲中央廚房的兼職廚師。一名主廚負責監督該廚房的運作，並安排包括盧燦朋及陳偉成在內的廚師的工作流程。廚師並無固定工作時間，並以工卡記錄每日出勤狀況。兼職廚師的工資則按日薪計算。

在首宗案件，盧燦朋被控的罪名指他涉嫌於2017年3月1日至9月6日期間，與該美思餐飲主廚串謀詐騙該公司，不誠實地訛稱自己在指定日子有上班工作，而實際上並無上班，及誘使美思餐飲就該等日子向盧燦朋支付工資，涉及的工資達約7,000元。

在第二宗案件，陳偉成被控的罪名，指他涉嫌於2017年7月1日至8月4日期間，與該美思餐飲主廚串謀詐騙該公司，不誠實地訛稱自己在指定日子有上班工作，而實際上並無上班，及誘使美思餐飲就該等日子向陳偉成支付工資，涉及的工資達約4,500多元。

廉署早前接獲貪污投訴，調查後揭發上述涉嫌罪行。美思餐飲在廉署調查案件期間提供全面協助。