殯儀男涉性侵親女案　被告稱「猜猜猜遊戲」是與女兒之間的暗號

從事殯儀業的中年漢涉在家中性侵16歲親女一案今（23日）續。被告繼續自辯，並解釋早前與第三女兒，即本案女事主X對話間，曾提到的「猜猜猜遊戲」，他指曾因為賭馬輸錢，故偷拿了妻子的錢，正巧X向他索額外零用錢，故他叫X「頂包」，而「猜猜猜遊戲」則是二人的暗號，每當他拿了妻子的錢，便會以此暗號叫X「頂包」。

從事殯儀業的46歲男被告在高等法院否認強姦非禮16歲女兒。(資料圖片)

事主供稱是按摩及手淫之意

現年46歲的被告，被控於2015年6月至2018年9月11日期間5度非禮女子X，亦曾強姦及企圖強姦她。

女事主X早前作供提到，被告不時會以玩「猜猜猜遊戲」或著她按摩為由，藉以叫X幫他手淫。

被告稱是叫女兒頂包的暗號

被告自辯時解釋，曾因賭馬輸錢而偷拿妻子的錢，而正巧X當時問他拿額外零用錢，故要X承認是她要求被告在妻子銀包拿錢，並以「猜猜猜遊戲」作為暗號，每次若被告偷拿妻子的錢，便會要求X「頂包」，而類似事件發生過7至8次。

控方指被告擔心事件曝光

不過，控方質疑為何訓練營一事後，學校老師打到家中查詢X的情況，被告隨即透過WhatsApp向X道歉。被告解釋，當時第一時間想到2年前發現X將「咸濕」對話傳予長女後，曾經與X對質並掌摑了她，不知X是否或因事件仍不開心，故向她道歉。控方直指被告是因為擔心事件會曝光，所以才主動向X道歉。

案件編號：HCCC79/2019