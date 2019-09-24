上市公司中金再生涉訛騙聯交所案　主席妻疑與女經理誇大交易數目

上市公司中國金屬再生科技，2008年來港上市，5年後遭清盤，3年前更遭港交所除牌。集團主席秦志威的妻子及公司職員，被指向聯交所申請上市時，提供虛假的財務資料，以獲取在主板上市。兩人今（24日）否認一項串謀詐騙罪案件在高等法院開審。控方指，被告以中金再生旗下公司，訛稱為客戶及供應商建立交易，然而顧客繳付給供應商的貨款，最終以某種方式流回顧客手中，有如「左手交右手」，涉及資金流達42億，藉此誇大交易數目。

次被告蔡玲玲案發時為公司經理。(李慧娜攝)

涉用假資料以獲准在主板上市

兩名被告：黎煥賢，即秦志威的妻子，黎案發時亦是中金再生的董事兼股東，及蔡玲玲，案發時是公司經理，兩人被控於2008年6月2日至2009年6月22日在香港與秦志威及其他人串謀詐騙聯交所，即不誠實地提交中國金屬再生資源（控股）有限公司（下稱：中金再生）的虛假財務業績及資料，誘使聯交所接受該些資料為真確，並批准中金在聯交所主板上市。

向聯交所誇大公司業績

控方在開案陳詞指，中金再生於2008年6月2日向聯交所提出上市申請，而公司在翌年6月22日正式掛牌，但在2013年被清盤，秦志威在事發時為中金再生的主席，黎是董事及股東，蔡則為公司經理。

中金再生後來被發現向聯交所提交虛假的財務報表，報表中誇大了公司的業績，集團旗下的中環鋼鐵（澳門離岸商業服務）有限公司被發現在2008年至2009年間，誇大了實際的交易數目。

涉及資金流達42億

控方指中金再生旗下公司中環鋼鐵，主要作採購金屬和銷售生意，期間曾為兩名客戶：廣州啟樂貿易，及廣州治金實業，與三間廢金屬供應商：寧通（國際）資源、祥發五金回收，及Jason Metal Recycling，建立虛假交易。惟客戶購貨而付予供應商的貨款，最終會流回顧客手中，控方形容這交易如「左手交右手」，藉此「泵大」交易數目，涉及的資金流達42億港元，而相關文件中有秦氏夫婦的簽署。案件明續。

案件編號：HCCC66/2018